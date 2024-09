Corriere dello Sport - Caos Roma: Pellegrini e Mancini rivolevano De Rossi, Juric sorpreso dalla chiamata

I due senatori avrebbero chiesto - invano - alla società di richiamare De Rossi. L'ok della CEO Souloukou al procuratore di Juric.

Il caos si è scatenato nella mattinata di mercoledì. Ovvero quando la Roma, con un comunicato che ha lasciato tutti a bocca aperta, ha annunciato ufficialmente l'esonero di Daniele De Rossi a pochi giorni dal pareggio del Ferraris contro il Genoa.

Da lì in poi, tutto è fluito in maniera abbastanza rapida: nelle ore successive i giallorossi hanno trovato un nuovo allenatore, ovvero Ivan Juric, che guiderà la squadra per la prima volta domenica pomeriggio contro l'Udinese.

Il tutto nel contesto di un discreto caos: tra una classifica mediocre dopo quattro giornate e il presunto tentativo dei senatori della Roma, raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, di riportare De Rossi in panchina.