Corriere dello Sport - Alta tensione dopo Roma-Atalanta: cosa è successo tra Luca Percassi e Tony D'Amico, scintille con l'ex dirigente della Dea

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Finale ad alta tensione quello vissuto all'Olimpico dove, al termine di Roma-Atalanta, ci sarebbe stato un acceso scontro verbale.
Protagonisti non i giocatori in campo, bensì due dirigenti che peraltro fino a qualche mese fa lavoravano insieme, ovvero Luca Percassi e Tony D'Amico.
Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', che cita diversi testimoni, il dirigente dell'Atalanta avrebbe insultato il nuovo direttore sportivo della Roma.
Ma cosa è successo esattamente? E quali sono i motivi dello scontro verbale tra i due?