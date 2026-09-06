Corriere dello Sport - Alta tensione dopo Roma-Atalanta: cosa è successo tra Luca Percassi e Tony D'Amico, scintille con l'ex dirigente della Dea

Ma cosa è successo tra Luca Percassi e Tony D'Amico?

I due, come detto sopra, fino alla scorsa stagione lavoravano fianco a fianco all'Atalanta. Ma in estate le loro strade si sono bruscamente separate.

D'Amico ha infatti chiesto di raggiungere Gasperini alla Roma. Una mossa che non è evidentemente piaciuta a Percassi. Tanto che il via libera è arrivato dopo una lunghissima attesa, nonostante intanto a Bergamo fosse arrivato Cristiano Giuntoli.

Forse anche da questo nasce lo scontro verbale dell'Olimpico.