AC Milan v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Corriere dello Sport - Allegri, il Real Madrid ci prova di nuovo: è pronto a strapparlo al Milan in estate

Per la terza volta dopo il mancato matrimonio del 2019 e quello del 2021, il Real sta pensando seriamente all'allenatore rossonero: il club spagnolo vuole un allenatore più esperto di Arbeloa.

Massimiliano Allegri al Real Madrid? Questa l'abbiamo già sentita. Non una: due volte. Storia di qualche anno fa. Storia che, però, rischia di ripetersi a sorpresa tra qualche mese, alla conclusione del campionato.

Lo scoop è stato lanciato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina: il Real sta pensando di strappare Allegri al Milan e fare di lui l'allenatore delle Merengues per la prossima stagione.

Sarebbe il coronamento di un lungo inseguimento, iniziato già alcuni anni fa ma mai portato a termine, visto che il tecnico livornese negli ultimi 16 anni ha allenato solamente il Milan e la Juventus, senza mai oltrepassare i confini italiani.

  • PIÙ ESPERTO DI ARBELOA

    Scrive il CorSport che il Real Madrid ha intenzione di affidare la panchina a un allenatore più esperto di Alvaro Arbeloa, promosso in fretta e furia dal Castilla qualche settimana fa per prendere il posto dell'esonerato Xabi Alonso.

    Un allenatore come Jurgen Klopp, ad esempio, vecchio pallino della dirigenza spagnola. Solo che l'ex Liverpool ha più volte spiegato di non voler tornare ad allenare, preferendo concentrarsi sul proprio ruolo di coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull.

    Un allenatore, appunto, come Allegri. Il quale al Milan sta facendo bene, ha portato una squadra demoralizzata dalla stagione precedente a sognare lo Scudetto per buona parte del campionato e ora sta per condurla al ritorno in Champions League.

  • TERZO TENTATIVO

    Che il Real Madrid si interessi di Allegri non è una novità: come già accennato, era già accaduto altre due volte negli ultimi anni.

    Max aveva avuto la possibilità di andare a Madrid nel 2019, al termine del primo ciclo alla Juventus. Possibilità che si era ripresentata nel 2021, poco prima di tornare a Torino, con tanto di contratto pronto e addirittura già firmato, preferendo una nuova esperienza in bianconero.

    “L’ho detto e lo ripeto: quest’anno avevo già firmato un accordo con il Real Madrid - avrebbe poi raccontato a GQ Italia - Poi la mattina ho chiamato il presidente e gli ho detto che non sarei andato perché avevo scelto la Juventus. Mi ha ringraziato”.

    “A livello professionale sarebbe stato il coronamento di un percorso, certo: Milan, Juve, Real - ha spiegato ancora Allegri in quell'intervista - Ma nella vita non si può avere sempre tutto e io sono davvero contento e orgoglioso di aver allenato per quattro anni il Milan e ora essere al sesto in un club come la Juventus. Al Real ho detto no due volte. La prima è stata mentre ero in fase di rinnovo con la Juve: dissi al presidente del Real che avevo già dato la mia parola a Andrea Agnelli”.

  • LE VOCI SULL'ADDIO AL MILAN

    Il terzo inserimento del Real Madrid nella vita e nella carriera lavorativa di Allegri arriva proprio nei giorni in cui attorno all'allenatore del Milan si sono addensate strane nubi: quelle che porterebbero all'addio anticipato già al termine della stagione.

    Secondo quanto rivelato qualche giorno fa da Sportitalia, Allegri starebbe meditando sul proprio futuro al Milan. E l'ipotesi di una separazione non sarebbe così peregrina. Max starebbe ragionando sul proprio futuro a causa di diversi aspetti su cui non sarebbe soddisfatto: la gestione, il mercato, la confusione societaria relativa a proprietà ed interlocutori all'interno del club.

    "Con la società c'è totale sintonia, ci sentiamo e parliamo - ha detto però lo stesso Allegri prima di Cremonese-Milan - L'importante è lavorare tutti per il bene del Milan, sono molto contento di essere tornato dopo 15 anni e di aver iniziato il lavoro con questo gruppo. Siamo quasi a marzo e ci troviamo in un'ottima posizione, ora ci manca l'ultimo scalino".

  • IL CONTRATTO DI ALLEGRI

    Il Corriere dello Sport stesso conferma che Allegri "sta benissimo al Milan ed è felice di essere tornato dopo undici anni". Che "ama la città, l'ambiente e si trova benissimo con il gruppo squadra". Ma anche che "a fine anno verrà fatto un bilancio del suo lavoro con il club" e che il tecnico "punterà a migliorare la rosa per essere ancora più competitivo in ambito internazionale".

    Il tutto nel contesto di un contratto che scadrà il prossimo anno: poco meno di un anno fa, a maggio, Allegri ha infatti firmato con il Milan un vincolo valido per un biennio, dunque fino al 30 giugno del 2027.

    In estate, dunque, Allegri entrerà nella seconda stagione rossonera e in quella che potrebbe anche essere l'ultima. Ma l'ombra del Real Madrid rischia di cambiare completamente le carte in tavola: sarà la volta buona per vederlo seduto sulla panchina del Bernabeu?

