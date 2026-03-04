Corriere dello Sport - Allegri, il Real Madrid ci prova di nuovo: è pronto a strapparlo al Milan in estate

Massimiliano Allegri al Real Madrid? Questa l'abbiamo già sentita. Non una: due volte. Storia di qualche anno fa. Storia che, però, rischia di ripetersi a sorpresa tra qualche mese, alla conclusione del campionato.
Lo scoop è stato lanciato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina: il Real sta pensando di strappare Allegri al Milan e fare di lui l'allenatore delle Merengues per la prossima stagione.
Sarebbe il coronamento di un lungo inseguimento, iniziato già alcuni anni fa ma mai portato a termine, visto che il tecnico livornese negli ultimi 16 anni ha allenato solamente il Milan e la Juventus, senza mai oltrepassare i confini italiani.