Corriere dello Sport - Allegri, il Real Madrid ci prova di nuovo: è pronto a strapparlo al Milan in estate

Che il Real Madrid si interessi di Allegri non è una novità: come già accennato, era già accaduto altre due volte negli ultimi anni.

Max aveva avuto la possibilità di andare a Madrid nel 2019, al termine del primo ciclo alla Juventus. Possibilità che si era ripresentata nel 2021, poco prima di tornare a Torino, con tanto di contratto pronto e addirittura già firmato, preferendo una nuova esperienza in bianconero.

“L’ho detto e lo ripeto: quest’anno avevo già firmato un accordo con il Real Madrid - avrebbe poi raccontato a GQ Italia - Poi la mattina ho chiamato il presidente e gli ho detto che non sarei andato perché avevo scelto la Juventus. Mi ha ringraziato”.

“A livello professionale sarebbe stato il coronamento di un percorso, certo: Milan, Juve, Real - ha spiegato ancora Allegri in quell'intervista - Ma nella vita non si può avere sempre tutto e io sono davvero contento e orgoglioso di aver allenato per quattro anni il Milan e ora essere al sesto in un club come la Juventus. Al Real ho detto no due volte. La prima è stata mentre ero in fase di rinnovo con la Juve: dissi al presidente del Real che avevo già dato la mia parola a Andrea Agnelli”.