Corriere della Sera - Poker online su siti non autorizzati: McKennie, Zaniolo, Ricci, Florenzi, Di Maria, Perin, Paredes, Bellanova e Cancellieri tra i calciatori indagati

I fatti risalgono al biennio 2021-2023 con i PM che contestano la partecipazione a giochi su piattaforme illegali, con riferimento al poker online.

Una dozzina di calciatori che militavano in Serie A nel biennio 2021-2023 è indagata per il comma 3 della legge 401 del 1989, ossia per la partecipazione a giochi su piattaforme non autorizzate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano per esercizio abusivo di giochi e scommesse, riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti.

L’indagine, sviluppata grazie al sequestro dei telefoni di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli nel mese di ottobre 2023, ha evidenziato un giro milionario di denaro finito nelle mani di gestori di piattaforme di gioco non autorizzate.

L’operazione ha già portato al sequestro di un milione e mezzo di euro e alla richiesta di arresti domiciliari per cinque soggetti coinvolti (i due gestori delle piattaforme di gioco online illegali e tre amministratori di una gioielleria milanese utilizzata come "banca" per regolare in maniera occulta i conti delle scommesse) nell’organizzazione delle scommesse e nel riciclaggio del denaro.

L'articolo prosegue qui sotto

I giocatori coinvolti avrebbero utilizzato questi portali per colmare il tempo libero durante i ritiri di squadra e della Nazionale.