Corriere della Sera - Nuove accuse a Rocchi: Mariani designato per Torino-Inter con il consenso dei nerazzurri?

La quarta partita in questione sarebbe una gara del campionato da poco concluso, addirittura di appena due mesi e mezzo fa: Torino-Inter del 26 aprile 2026, in cui — ritiene di descrivere la Procura secondo quel che si legge sul Corriere della Sera — Rocchi designava come direttore di gara Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.

Nell’ipotesi di frode sportiva Rocchi è posto dai pm "in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro, agendo questi ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, presidente della Figc-Federazione italiana giuoco calcio (dimessosi dopo la fallita qualificazione degli azzurri al Mondiale e sostituito da Giovanni Malagò)". Né Gravina né dirigenti interisti risultano indagati. E Rocchi, diversamente dalla facoltà di non rispondere il 30 aprile, giorni fa ha accettato di farsi interrogare in gran segreto, col legale Antonio D’Avirro e il nuovo codifensore Antonio Bana a confronto del pm Maurizio Ascione e del da poco affiancato procuratore aggiunto Paolo Ielo.