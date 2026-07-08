Ieri la nomina di Daniele Orsato come nuovo designatore arbitrale, oggi nuovi aggiornamenti sul suo predecessore, Gianluca Rocchi, al centro dello scandalo scoppiato da qualche mese nel mondo dei fischietti italiani. Il Corriere della Sera scrive oggi di un nuovo invito a comparire, differente rispetto a quello del 24 aprile scorso, e di una quarta partita nel mirino dell'indagine (le altre tre sono Inter-Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e Inter-Milan di Coppa Italia il 23 aprile 2025).
Corriere della Sera - Nuove accuse a Rocchi: Mariani designato per Torino-Inter con il consenso dei nerazzurri?
TORINO-INTER A MARIANI
La quarta partita in questione sarebbe una gara del campionato da poco concluso, addirittura di appena due mesi e mezzo fa: Torino-Inter del 26 aprile 2026, in cui — ritiene di descrivere la Procura secondo quel che si legge sul Corriere della Sera — Rocchi designava come direttore di gara Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
Nell’ipotesi di frode sportiva Rocchi è posto dai pm "in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro, agendo questi ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, presidente della Figc-Federazione italiana giuoco calcio (dimessosi dopo la fallita qualificazione degli azzurri al Mondiale e sostituito da Giovanni Malagò)". Né Gravina né dirigenti interisti risultano indagati. E Rocchi, diversamente dalla facoltà di non rispondere il 30 aprile, giorni fa ha accettato di farsi interrogare in gran segreto, col legale Antonio D’Avirro e il nuovo codifensore Antonio Bana a confronto del pm Maurizio Ascione e del da poco affiancato procuratore aggiunto Paolo Ielo.
I DETTAGLI
Poiché Rocchi si è autosospeso il 25 aprile scorso da designatore arbitrale, è in quei pochi giorni, forse il 21 aprile indicato dai pm come data di fine reato ipotizzato, che deve essere stato intercettato un colloquio nel quale un dirigente dell’Aia riportava a Rocchi i pesanti malumori dell’Inter per la designazione di Mariani in Torino-Inter del 26 aprile: designazione (paradossalmente l’ultima di Rocchi e da lui confermata) di cui Rocchi ha spiegato ai pm di aver rivendicato la bontà di fronte alle contestazioni riferitegli dall’interlocutore come provenienti dal mondo Inter.
Le nuove carte contengono però anche un elemento favorevole a Rocchi: scompare infatti il capitolo relativo alle presunte "bussate" alla sala VAR di Lissone per influenzare i suggerimenti dei varisti agli arbitri in campo, inizialmente contestato come reato.
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