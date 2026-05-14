Corriere della Sera - Allegri medita l'addio al Milan, è rottura con Ibrahimovic: "Alterco durissimo per la scelta del terzo portiere"

A proposito di Ibrahimovic: con Allegri ha vinto lo Scudetto del 2011, interrompendo il ciclo di successi dell'Inter, ma anche allora il rapporto aveva avuto delle crepe. Come nel celebre episodio di Arsenal-Milan, raccontato dallo svedese nella propria autobiografia.

"Avevamo perso 3-0 con l'Arsenal, e Allegri era tutto contento. È vero che avevamo passato il turno, ma non c'era nulla da ridere, e gliel'ho fatto notare. Allegri mi rispose: "Tu Ibra pensa a te, che hai fatto ca**re". Gli ho ribattuto che aveva fatto ca**re lui: per paura si era portato due portieri in panchina…".

Dai portieri al terzo portiere: è un caso, può far sorridere, ma ancora una volta al Milan rischia di scoppiare una bomba. Proprio nel bel mezzo di un finale di stagione da brividi.