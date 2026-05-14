Corriere della Sera - Allegri medita l'addio al Milan, è rottura con Ibrahimovic: "Alterco durissimo per la scelta del terzo portiere"

Risultati negativi in serie, una qualificazione alla Champions League mai così in pericolo. E ora il Milan rischia di dover fare i conti con una bomba all'interno dello spogliatoio: la rottura ormai totale tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic.
A rivelare i retroscena di quanto sta accadendo dentro l'ambiente rossonero è il Corriere della Sera, secondo cui la tensione è ormai altissima. Tanto che Allegri starebbe meditando di lasciare il Milan per la seconda volta, e dopo appena 12 mesi dal ritorno a Milano.
La motivazione? I rapporti ormai incrinati proprio con Ibrahimovic, che un tempo era un suo giocatore e oggi riveste un altro ruolo all'interno del Milan. Un'incompatibilità che sta rischiando di sfociare in uno strappo difficilmente contenibile.