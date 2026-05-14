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Allegri IbrahimovicGetty Images
Stefano Silvestri

Corriere della Sera - Allegri medita l'addio al Milan, è rottura con Ibrahimovic: "Alterco durissimo per la scelta del terzo portiere"

Serie A
Milan
Z. Ibrahimovic

I rapporti tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic e sarebbero scesi ai minimi storici all'indomani della sconfitta di Napoli. E ora per l'allenatore si torna a parlare di separazione anticipata.

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Risultati negativi in serie, una qualificazione alla Champions League mai così in pericolo. E ora il Milan rischia di dover fare i conti con una bomba all'interno dello spogliatoio: la rottura ormai totale tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic.

A rivelare i retroscena di quanto sta accadendo dentro l'ambiente rossonero è il Corriere della Sera, secondo cui la tensione è ormai altissima. Tanto che Allegri starebbe meditando di lasciare il Milan per la seconda volta, e dopo appena 12 mesi dal ritorno a Milano.

La motivazione? I rapporti ormai incrinati proprio con Ibrahimovic, che un tempo era un suo giocatore e oggi riveste un altro ruolo all'interno del Milan. Un'incompatibilità che sta rischiando di sfociare in uno strappo difficilmente contenibile.

  • IL CASO DEL TERZO PORTIERE

    Come scrive il Corriere, la situazione è deflagrata un mese fa circa. Ovvero all'indomani della gara giocata a Pasquetta in casa del Napoli e persa per 1-0 dal Milan, appena entrato in un tunnel di risultati negativi che ne avrebbero messo in pericolo la Champions.

    La goccia che ha fatto traboccare il vaso di un rapporto mai semplice? Incredibile ma vero, il... terzo portiere per la prossima stagione.

    "La miccia che fa esplodere un alterco durissimo - rivela il quotidiano - è la scelta del terzo portiere da inserire nella rosa del prossimo anno. Un pretesto secondario eppure sufficiente da accendere in un amen animi già surriscaldati. Volano parole grosse e da quel momento Ibra non si vede più a Milanello e a San Siro è ricomparso solo di recente".

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  • IBRA INDIGESTO

    Ancora secondo il Corriere della Sera, Allegri in questi mesi non avrebbe digerito alcuni comportamenti di Ibrahimovic. Come il rapporto stretto tra lo svedese e Antonio Cassano, suo ex compagno di squadra proprio nel Milan di Allegri e uno dei primi denigratori del lavoro dell'allenatore livornese.

    Non solo: nemmeno l'ingerenza di Ibrahimovic nelle questioni tecniche e nella gestione dei calciatori della rosa sarebbe stata gradita da Allegri, tanto da portare a un deterioramento nei rapporti con l'ex centravanti.

    "È emerso - scrive ancora il quotidiano - che il senior advisor di RedBird non si limita a suggerire alla proprietà indirizzi strategici di gestione del club ma ultimamente, dopo il calo di risultati, ha iniziato a telefonare a Fofana e Leao fornendo loro consigli tattici. Morale: se già prima Rafa era preda di una involuzione tecnica inspiegabile, ora è in confusione totale".

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  • ALLEGRI MEDITA L'ADDIO

    Lo scenario di un addio anticipato rispetto alla scadenza del contratto (2028, con un anno in più nel caso il Milan al termine di quella stagione si qualifichi per la Champions League) rischia insomma di tramutarsi sempre più concretamente in realtà.

    Le voci su una presunta insofferenza di Allegri erano già emerse alla fine di febbraio: le aveva alimentate Sportitalia, parlando già ai tempi di un rapporto complicato con Ibrahimovic ma anche con l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Secondo l'emittente, la convinzione dell'allenatore di andare avanti anche nel 2026/2027 non era più assoluta.

    Lo stesso Allegri aveva replicato qualche giorno dopo in conferenza stampa, dicendosi felice al Milan. Un concetto ribadito di nuovo in conferenza sabato, alla vigilia del posticipo poi perso contro l'Atalanta.

    "In questo momento la cosa più importante è il Milan. Abbiamo lavorato per dieci mesi e dobbiamo avere rispetto per chi si è messo a disposizione per farci lavorare al meglio. Il mio obiettivo è restare il più a lungo possibile".

  • LA TENTAZIONE NAZIONALE

    E così, stante la caotica situazione di una panchina ancora vacante dopo l'eliminazione per mano della Bosnia, ecco che per Allegri si torna a parlare in chiave azzurra. Ovvero di un possibile ruolo come commissario tecnico della Nazionale.

    "Si tratta di un problema che non mi sono posto": così rispondeva l'ex tecnico della Juventus nella conferenza pre Atalanta. Ma le voci, anche alla luce di quel che sta accadendo a Milanello, non si sono mai smorzate.

    Scrive ancora il Corriere della Sera che "se Ibra, come sembra, diventerà l'uomo forte del Milan, pronto a prendere in mano le redini del club, Max potrebbe cedere alle lusinghe di Giovanni Malagò. E colorare d'azzurro il suo futuro".

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  • IL VECCHIO ALTERCO CON IBRAHIMOVIC

    A proposito di Ibrahimovic: con Allegri ha vinto lo Scudetto del 2011, interrompendo il ciclo di successi dell'Inter, ma anche allora il rapporto aveva avuto delle crepe. Come nel celebre episodio di Arsenal-Milan, raccontato dallo svedese nella propria autobiografia.

    "Avevamo perso 3-0 con l'Arsenal, e Allegri era tutto contento. È vero che avevamo passato il turno, ma non c'era nulla da ridere, e gliel'ho fatto notare. Allegri mi rispose: "Tu Ibra pensa a te, che hai fatto ca**re". Gli ho ribattuto che aveva fatto ca**re lui: per paura si era portato due portieri in panchina…".

    Dai portieri al terzo portiere: è un caso, può far sorridere, ma ancora una volta al Milan rischia di scoppiare una bomba. Proprio nel bel mezzo di un finale di stagione da brividi.

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