L'argentino torna titolare e ritrova la via del goal nello stadio in cui esordì (con doppietta) in nerazzurro. Inzaghi ha una risorsa in più?

Fatal Verona? Forse per altri. Per Joaquin Correa la città scaligera è foriera di giornate da protagonista. Il Tucu al Bentegodi è tornato titolare, sfruttando l'assenza per febbre del connazionale Lautaro Martinez, ed ha dato sfoggio di una grandissima prestazione. Goal e fraseggi importanti per l'ex Lazio, che è tornato a far vedere un calcio di livello come non si vedeva da diversi mesi. L'articolo prosegue qui sotto