Il Panathinaikos ci prova per Correa: trattativa avanzata con l'Inter, i dettagli

L'Inter e Correa potrebbero ancora dirsi addio: all-in del Panathinaikos per l'argentino, cosa manca per chiudere.

Il mercato in uscita può regalare ancora qualche sorpresa per le squadre italiane e chi potrebbe lasciare la Serie A in questi giorni è Joaquin Correa.

Un addio che la stessa Inter spera considerando che l'argentino è l'ultima scelta in attacco e non è stato incluso nella lista della Champions League.

Su Correa c'è forte l'interesse del Panathinaikos, che considera l'ex Lazio il profilo perfetto per rinforzare l'attacco.

A riportare la notizia è il sito greco Inpao.gr, che sottolinea come le prossime saranno ore cruciali per l'esito della trattativa.