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Lelio Donato

Corradi rischia l'esonero dalla Sampdoria? Cosa succede dopo la pesante sconfitta contro l'Avellino: la decisione del club blucerchiato

Serie B
Sampdoria
Avellino vs Sampdoria
Avellino

La pesante sconfitta subita nell'anticipo di Avellino potrebbe fare precipitare la situazione in casa Sampdoria. La decisione della società blucerchiata su Bernardo Corradi.

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L'anticipo della sesta giornata di Serie B rischia di avere conseguenze pesanti.

La Sampdoria è stata infatti sconfitta per 4-1 sul campo dell'Avellino, risultato che complica ulteriormente una situazione di classifica già delicata.

Ma cosa succede ai blucerchiati? Bernardo Corradi rischia l'esonero da parte della Sampdoria?

  • LA SCONFITTA DI AVELLINO

    Un grande goal dell'eterno Lorenzo Insigne non è bastato alla Sampdoria per evitare la pesante sconfitta al 'Partenio'.

    L'Avellino ha segnato ben quattro reti ai blucerchiati nel giro di appena ventinove minuti chiudendo di fatto la partita con larghissimo anticipo.

    E aprendo profonde riflessioni alla Sampdoria.

  • UN INIZIO DI STAGIONE DIFFICILE

    L'inizio di stagione della Sampdoria è stato piuttosto complicato.

    I blucerchiati avevano raccolto solo un punto nelle prime quattro giornate di Serie B perdendo tre partite di fila.

    Prima della sosta era però arrivata la vittoria casalinga contro il Catanzaro che sembrava poter servire a invertire la rotta.

    Ora la pesante sconfitta di Avellino rimette tutto in discussione. Compreso il futuro di Bernardo Corradi in panchina.

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  • CORRADI RISCHIA L'ESONERO?

    Bernardo Corradi, alla prima esperienza da allenatore di una Prima squadra, rischia seriamente l'esonero da parte della Sampdoria.

    L'ex attaccante nella scorsa stagione aveva lavorato con Massimiliano Allegri come collaboratore tecnico al Milan.

    Il tutto dopo aver guidato le selezioni giovanili dell'Italia, dall'Under 16 fino all'Under 20.

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