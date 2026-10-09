Corradi rischia l'esonero dalla Sampdoria? Cosa succede dopo la pesante sconfitta contro l'Avellino: la decisione del club blucerchiato

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
L'anticipo della sesta giornata di Serie B rischia di avere conseguenze pesanti.
La Sampdoria è stata infatti sconfitta per 4-1 sul campo dell'Avellino, risultato che complica ulteriormente una situazione di classifica già delicata.
Ma cosa succede ai blucerchiati? Bernardo Corradi rischia l'esonero da parte della Sampdoria?