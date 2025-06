Bernardo Corradi ha sancito l'addio all'U20 dell'Italia ed ora diventerà collaboratore di Allegri al Milan: "Percorso meraviglioso, forza azzurri sempre".

Dopo 8 anni, le strade di Bernardo Corradi e della Nazionale Italiana si separano.

L'ex centravanti di Chievo, Inter e Lazio, tramite un post Instagram, ha ufficializzato l'addio alla panchina dell'Under 20: tale step, è propedeutico all'ingresso nello staff tecnico di Massimiliano Allegri al Milan.

Queste le parole spese dall'ormai ex ct degli azzurrini, via social, per congedarsi e prepararsi all'approdo in rossonero.