Come da tradizione, i tifosi della Roma in Europa danno spettacolo: come lo stadio Olimpico ha accolto il Feyenoord.

La Roma ha abituato tutti, in Europa, ad atmosfere spettacolari all'Olimpico negli appuntamenti internazionali. Basti pensare allo sguardo di Daniele De Rossi che, ritornato "a casa sua" per un impegno europeo, è parso essere parecchio emozionato prima a pochi istanti dall'inizio della sfida col Feyenoord. Ecco, proprio contro gli olandesi lo stadio Olimpico si è vestito nuovamente di giallorosso, per una coreografia molto sentita.. L'articolo prosegue qui sotto