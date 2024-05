L'accoglienza dell'Olimpico e dei suoi tifosi in semifinale di Europa League: scritta composta in Curva.

Un'altra partita storica, l'ennesima negli ultimi anni della Roma: i giallorossi affrontano il Bayer Leverkusen per l'andata delle semifinali di Europa League.

I giallorossi si presentano in un Olimpico strapieno, in ogni ordine di posto, pronto a tifare per la formazione di Daniele De Rossi.

Ecco, proprio i tifosi hanno tributato un saluto speciale per i giocatori, con la coreografia in tutto lo stadio.