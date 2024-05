I nerazzurri e i bianconeri si sfidano all'Olimpico: le coreografie organizzate all'Olimpico di Roma per la finale.

Atalanta e Juventus tornano a sfidarsi per un trofeo a tre anni dall'ultima volta, anche in quel caso in finale di Coppa Italia.

Prima dell'inizio della partita, le due tifoserie hanno esposto le coreografie preparate per motivare le rispettive squadre.

Uno spettacolo importante, com'è logico che sia per una finale di una competizione come la Coppa Italia.