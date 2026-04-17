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FIFA WINNERS TrOPHY TOUR DAZNDAZN
Antonio Torrisi

Il Winner's Trophy della Coppa del Mondo 2026 arriva negli uffici di DAZN, tra novità e tradizione

Coppa del Mondo

Il trofeo dei prossimi Mondiali che si giocheranno in Stati Uniti, Canada e Messico è stato "ospitato" negli uffici milanesi del broadcaster ufficiale della Coppa del Mondo: tra gli ospiti anche Gianluca Zambrotta e Cristian Zaccardo.

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Se c'è un trofeo che riesce, da sempre, a rappresentare il calcio, racchiudendone in pochi centimetri essenza, tradizione ed espressione, quello è senza alcun dubbio la Coppa del Mondo. Identitario come pochi, trascende le epoche, riuscendo a trasmettere la passione di un intero sport.

E a pochi mesi dai Mondiali che si disputeranno in Stati Uniti, Canada e Messico, il Winner's Trophy, ovvero proprio il trofeo che verrà alzato al cielo nella notte di New York, ha eccezionalmente fatto tappa negli uffici milanesi di DAZN.

Un'opportunità unica, quella aperta dagli interventi di Diletta Leotta, del CEO di DAZN, Stefano Azzi, e del Chief Business Officer della FIFA, Romy Gai, per vedere da vicino, ma non toccare, la coppa più bella del mondo.

  • VEDERE... MA NON TOCCARE

    Non toccare, no. Perché le regole del trofeo sono chiare: solo pochissimi eletti possono toccarla a mani nude. Il presidente FIFA, Gianni Infantino, ovviamente, i capi di Stato e i campioni del mondo viventi.

    Tutti gli altri attraverso l'utilizzo dei guanti.

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  • PRESENTI ZAMBROTTA, ZACCARDO E FERRARA

    E, proprio per questo motivo, all'evento erano presenti alcuni dei campioni che quel trofeo lo hanno conquistato, a Berlino nel 2006, e che negli uffici di DAZN hanno potuto alzarlo al cielo, a mani nude, proprio come fatto in Germania: Gianluca Zambrotta e Cristian Zaccardo.

    Con loro anche Ciro Ferrara, che nel 2006 faceva parte della delegazione dell'Italia ai Mondiali nelle vesti di collaboratore di Marcello Lippi.

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  • I FAVORITI AI MONDIALI PER ZAMBROTTA, ZACCARDO E FERRARA

    I tre, negli uffici di DAZN e a pochi passi dal trofeo, hanno poi parlato delle loro favorite per la vittoria finale.

    "Mi piace molto l'Argentina, ma essendoci un allenatore italiano che allena credo la squadra più rappresentativa non posso non pensare al Brasile. Abbiamo una parte italiana che farà spero un grande lavoro e spero per Carletto Ancelotti che farà bene", ha affermato Zambrotta.

    "Per quello che ha dato a questo sport, per quello che ha dato ai giovani, spero che vinca Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo. Non l'ha mai vinto, probabilmente è l'ultimo, Messi l'ha vinto, Mbappé l'ha vinto, quindi spero che lo vinca Cristiano Ronaldo. Io comunque farò il tifo per Fabio Cannavaro e l'Uzbekistan", spiega Zaccardo.

    "Non essendoci l'Italia farò il tifo per l'Argentina, ma secondo me sarà una finale Francia-Brasile", ha concluso Ferrara.

  • TUTTO IL MONDIALE SU DAZN

    Com'è noto, tutto il Mondiale 2026 verrà trasmesso da DAZN, in quanto broadcaster ufficiale dell'evento. Il CEO, Azzi, si è detto "orgoglioso di essere gli unici a trasmettere il torneo integralmente con le sue 104 partite" (con 69 in esclusiva, ndr).

    Appuntamento quindi all'11 giugno con la partita inaugurale allo Stadio Azteca di Città del Messico, per un percorso che condurrà fino alla finale del 19 luglio al Metlife Stadium di New York.

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