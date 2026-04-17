Il Winner's Trophy della Coppa del Mondo 2026 arriva negli uffici di DAZN, tra novità e tradizione

I tre, negli uffici di DAZN e a pochi passi dal trofeo, hanno poi parlato delle loro favorite per la vittoria finale.

"Mi piace molto l'Argentina, ma essendoci un allenatore italiano che allena credo la squadra più rappresentativa non posso non pensare al Brasile. Abbiamo una parte italiana che farà spero un grande lavoro e spero per Carletto Ancelotti che farà bene", ha affermato Zambrotta.

"Per quello che ha dato a questo sport, per quello che ha dato ai giovani, spero che vinca Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo. Non l'ha mai vinto, probabilmente è l'ultimo, Messi l'ha vinto, Mbappé l'ha vinto, quindi spero che lo vinca Cristiano Ronaldo. Io comunque farò il tifo per Fabio Cannavaro e l'Uzbekistan", spiega Zaccardo.

"Non essendoci l'Italia farò il tifo per l'Argentina, ma secondo me sarà una finale Francia-Brasile", ha concluso Ferrara.