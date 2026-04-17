Il Winner's Trophy della Coppa del Mondo 2026 arriva negli uffici di DAZN, tra novità e tradizione

Se c'è un trofeo che riesce, da sempre, a rappresentare il calcio, racchiudendone in pochi centimetri essenza, tradizione ed espressione, quello è senza alcun dubbio la Coppa del Mondo. Identitario come pochi, trascende le epoche, riuscendo a trasmettere la passione di un intero sport.
E a pochi mesi dai Mondiali che si disputeranno in Stati Uniti, Canada e Messico, il Winner's Trophy, ovvero proprio il trofeo che verrà alzato al cielo nella notte di New York, ha eccezionalmente fatto tappa negli uffici milanesi di DAZN.
Un'opportunità unica, quella aperta dagli interventi di Diletta Leotta, del CEO di DAZN, Stefano Azzi, e del Chief Business Officer della FIFA, Romy Gai, per vedere da vicino, ma non toccare, la coppa più bella del mondo.