Coppa Italia e corsa europea in campionato: occhio al settimo posto, potrebbe non portare in Conference

Niente di matematico e certo, ma dopo 26 giornate di Serie A sembrano già esserci due certezze: l'Inter non ha rivali per lo Scudetto, visto il +10 sul Milan, e le prime sette squadre della graduatoria hanno creato un vuoto con le medio-piccole, tanto che l'Atalanta settima si trova a +10 sul Sassuolo. Sulla carta, tutto può accadere, ma difficilmente si assisteranno a grosse sorprese sui due fronti.

Sette squadre per sette posti europei o forse solamente per sei? Come ogni annata, a meno di slot extra che verrebbero assegnati a seconda del ranking UEFA e della vittoria dei tre tornei continentali attualmente in corso, l'Italia potrà contare su sette rappresentanti in Champions, Europa League e Conference. Solo sei, però arriveranno sicuramente dalla Serie A, mentre una potrebbe essere promossa in virtù della Coppa Italia.

Arrivata alle semifinali, la Coppa Italia vederà Inter e Como impegnate in una delle due semifinali, con Lazio e Atalanta a contendersi l'altra. Da qui potranno arrivare indicazioni importanti a proposito del settimo posto, che varrà la Conference solamente qualora la vincitrice della Coppa Italia abbia già ottenuto un posto europeo tramite il campionato.