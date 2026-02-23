Goal.com
Francesco Schirru

Coppa Italia e corsa europea in campionato: occhio al settimo posto, potrebbe non portare in Conference

Le prime sette squadre della Serie A hanno distanziato tutte le altre, ma attenzione alle prossime gare di Coppa Italia: potrebbero valere un posto in Europa solamente le prime sei posizioni.

Niente di matematico e certo, ma dopo 26 giornate di Serie A sembrano già esserci due certezze: l'Inter non ha rivali per lo Scudetto, visto il +10 sul Milan, e le prime sette squadre della graduatoria hanno creato un vuoto con le medio-piccole, tanto che l'Atalanta settima si trova a +10 sul Sassuolo. Sulla carta, tutto può accadere, ma difficilmente si assisteranno a grosse sorprese sui due fronti.

Sette squadre per sette posti europei o forse solamente per sei? Come ogni annata, a meno di slot extra che verrebbero assegnati a seconda del ranking UEFA e della vittoria dei tre tornei continentali attualmente in corso, l'Italia potrà contare su sette rappresentanti in Champions, Europa League e Conference. Solo sei, però arriveranno sicuramente dalla Serie A, mentre una potrebbe essere promossa in virtù della Coppa Italia.

Arrivata alle semifinali, la Coppa Italia vederà Inter e Como impegnate in una delle due semifinali, con Lazio e Atalanta a contendersi l'altra. Da qui potranno arrivare indicazioni importanti a proposito del settimo posto, che varrà la Conference solamente qualora la vincitrice della Coppa Italia abbia già ottenuto un posto europeo tramite il campionato.

  • IL RUOLO DELLA LAZIO

    Inter, Milan, Napoli, Roma, Juventus, Como e Atalanta saranno le squadre che rappresenteranno l'Italia nella prossima stagione di Champions, Europa League e Conference? Considerando il +10 sull'ottavo posto sembrerebbe proprio di sì, ma come detto la Coppa Italia potrebbe tagliare fuori il settimo posto.

    La Lazio è l'unica semifinalista fuori dalle prime di campionato, l'unica che potrebbe cambiare il corso dei slot del campionato: qualora i biancocelesti arrivino oltre il settimo posto riuscendo a vincere la Coppa Italia, otterrebbero la qualificazione all'Europa League, con la sesta in Conference e la settima fuori da tutto.

    In quel caso una delle attuali 'sette sorelle' attaccate in classifica dovrebbe essere costretta a dire addio alle competizioni continentali. Lo scorso anno, ad esempio, è successo alla stessa Lazio settima, superata dal Bologna vincitrice della Coppa Italia.

  • LE SEMIFINALI DI RITORNO

    Tra marzo a aprile andranno in scena le semifinali di andata e di ritorno, tanto che per conoscere la situazione Serie A/Coppa Italia bisognerà attendere l'ultima gara, ovvero quella del 22 aprile tra Atalanta e Lazio.

    Allo stato attuale delle cose l'eliminazione della Lazio permetterebbe alle prime sette di assicurarsi, vista la classifica di questo fine febbraio, i sette slot per Champions, Europa League e Conference.

    Con la Lazio in finale, invece, la settima in classifica rimarrebbe in dubbio fino alla finalissima contro Como o Inter.

    In Serie A sono ancora a disposizione 36 punti e niente è ancora deciso, ragion per cui anche Sassuolo, Lazio e Bologna potrebbero riavvicinare il settimo posto ed ingarbugliare ulteriormente la questione qualificazione.

  • RANKING E VITTORIE

    Un altro punto importante in termini di slot per le prossime coppe europee è quello del Ranking UEFA, che come noto permette al primo e al secondo campionato della classifica di avere un posto in più nella Champions League successiva.

    La Serie A è messa malino e qualora due tra Juventus, Inter e Atalanta dovessero essere eliminate nei playoff di Champions, la possibilità di inseguire il secondo posto del Ranking (il primo sembra oramai nelle mani della Premier) sarebbe praticamente annullata.

    Attenzione anche alle eventuali vittorie di Champions ed Europa League da parte delle italiane: conquistare i trofei permette di avere un posto nella successiva Champions, eventualità che permetterebbe alla Serie A di avere ulteriori squadre e non solo le sette base.

  • DUE SERIE A

    La Serie A 2025/2026 ha al suo interno... due diverse Serie A. C'è quella dei potenti, dei club più ricchi e che hanno fatto tabula rasa delle speranze di avere un campionato più livellato, e quella delle squadre in continua lotta per la salvezza o comunque non in grado di reggere il duello con le sette nuove sorelle.

    Due blocchi ben distinti tra le prime sette squadre che già a fine febbraio sembrano essersi assicurate un posto nella prossima Europa (Coppa Italia permettendo) e le altre, tagliate fuori da una qualificazione continentale che sarebbe oro colato.

    Una distinzione va fatta anche tra le squadre a pochi punti dal terzultimo posto e tra quelle che non hanno raggiunto ancora quota quaranta: Parma, Udinese, Bologna, Lazio e Sassuolo sono già salve, ma a netta distanza dalla settima posizione. Per queste cinque ci sarà solo una missione: vincere quante più gare possibili per approfittare eventualmente di un lungo periodo di stop da parte di Atalanta, Como, Juventus o Roma.

