Esordio in Copa America 2024 anche per Colombia e Paraguay: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Entra sempre più nel vivo lo spettacolo della Copa America 2024. Dopo l’esordio di diverse big, tocca anche a Colombia e Paraguay scendere in campo per la prima volta in questa edizione della competizione. Le due nazionali sono inserite nel girone D, uno dei più difficili di tutto il torneo vista la presenza anche di Brasile e Costa Rica. Tutto su Colombia-Paraguay: le formazioni, il canale tv e dove poter vedere la partita in diretta streaming. L'articolo prosegue qui sotto