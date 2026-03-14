Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Lamine Yamal Spain 2025Getty Images
Francesco Schirru

Convocati Spagna Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori scelti per il torneo

Dopo aver conquistato l'Europeo, la Spagna è la squadra europea favorita numero uno, insieme alla Francia, per la vittoria del Mondiale 2026.

Pubblicità

  • QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DELLA SPAGNA?

    La Spagna e in particolare il ct De La Fuente, svelerà la lista dei convocati entro il 30 maggio, termine ultimo fissato dalla FIFA.

    Dopo aver vinto l'ultimo Europeo, la Spagna è insieme alla Francia la squadra del Vecchio Continente favorita per il successo finale ai Mondiali.

    Le Nazionali sono composte da 26 giocatori, a meno che all'ultimo momento la FIFA di Infantino non decida di allargare il numero a 30, come si è vociferato qualche mese fa.

    • Pubblicità

  • MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DALLA SPAGNA

    I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Raya (Arsenal)
    • Remiro (Real Sociedad)
    • Unai Simon (Athletic Bilbao)
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DALLA SPAGNA

    I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Carvajal (Real Madrid)
    • Cubarsì (Barcellona)
    • Cucurella (Chelsea)
    • Huijsen (Real Madrid)
    • Laporte (Athletic Bilbao)
    • Le Normand (Atletico Madrid)
    • Llorente (Atletico Madrid)
    • Porro (Tottenham)

  • MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DALLA SPAGNA

    I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Aleix Garcia (Bayer Leverkusen)
    • Alex Baena (Atletico Madrid)
    • Fabian Ruiz (PSG)
    • Fornals (Betis)
    • Merino (Arsenal)
    • Pedri (Barcellona)
    • Gavi (Barcellona)
    • Rodri (Manchester City)
    • Zubimendi (Arsenal)
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DALLA SPAGNA

    I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Fermin Lopez (Barcellona)
    • Ferran Torres (Barcellona)
    • Nico Williams (Athletic Bilbao)
    • Oyarzabal (Real Socied)
    • Yamal (Barcellona)
    • Yeremy Pino (Crystal Palace)
0