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Convocati Spagna Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori scelti per il torneo
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QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DELLA SPAGNA?
La Spagna e in particolare il ct De La Fuente, svelerà la lista dei convocati entro il 30 maggio, termine ultimo fissato dalla FIFA.
Dopo aver vinto l'ultimo Europeo, la Spagna è insieme alla Francia la squadra del Vecchio Continente favorita per il successo finale ai Mondiali.
Le Nazionali sono composte da 26 giocatori, a meno che all'ultimo momento la FIFA di Infantino non decida di allargare il numero a 30, come si è vociferato qualche mese fa.
MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DALLA SPAGNA
I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Raya (Arsenal)
- Remiro (Real Sociedad)
- Unai Simon (Athletic Bilbao)
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MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DALLA SPAGNA
I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Carvajal (Real Madrid)
- Cubarsì (Barcellona)
- Cucurella (Chelsea)
- Huijsen (Real Madrid)
- Laporte (Athletic Bilbao)
- Le Normand (Atletico Madrid)
- Llorente (Atletico Madrid)
- Porro (Tottenham)
MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DALLA SPAGNA
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Aleix Garcia (Bayer Leverkusen)
- Alex Baena (Atletico Madrid)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Fornals (Betis)
- Merino (Arsenal)
- Pedri (Barcellona)
- Gavi (Barcellona)
- Rodri (Manchester City)
- Zubimendi (Arsenal)
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MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DALLA SPAGNA
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Fermin Lopez (Barcellona)
- Ferran Torres (Barcellona)
- Nico Williams (Athletic Bilbao)
- Oyarzabal (Real Socied)
- Yamal (Barcellona)
- Yeremy Pino (Crystal Palace)
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