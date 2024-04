Convocati Serbia a Euro 2024: lista giocatori, rosa e probabile formazione

Prima volta agli Europei per la Serbia: da Milinkovic-Savic a Vlahovic, tanti talenti a disposizione di Stojikovic.

Dopo aver partecipato in passato come Jugoslavia (1920-1992), Repubblica Federale di Jugoslavia (1992-2003) e Serbia e Montenegro (2003-2006), la Serbia parteciperà agli Europei di calcio per la prima volta dopo la propria indipendenza.

Sebbene la nazione europea abbia partecipato alla Coppa del Mondo quattro volte dal 2000, non riuscendo a superare la fase a gironi in tutti i casi, i due volte vicecampioni (1960 e 1968) si sono classificati ai quarti di finale di Euro 2000, salvo poi mancare la partecipazione per ben cinque edizioni, compresa l’ultima: decisivo lo spareggio perso ai rigori contro la Scozia.

La squadra di Dragon Stojikovic si è classificata seconda con l'Ungheria nel Gruppo G delle qualificazioni a Euro 2024 e farà parte del gruppo C insieme a Slovenia, Danimarca e Inghilterra nella fase finale in programma in Germania.