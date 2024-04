Convocati Scozia a Euro 2024: lista giocatori, rosa e probabile formazione

La Scozia ha partecipato a 12 grandi tornei internazionali, ma non ha mai raggiunto la fase a eliminazione diretta e il suo unico obiettivo per Euro 2024 è quello di arrivare finalmente agli ottavi di finale. Dopo due decenni di assenza, la Scozia è finalmente tornata a disputare un Europeo, quello del 2020, senza però riuscire a superare i gironi.

Tre anni dopo è indubbiamente una squadra migliore, che si è classificata seconda in un girone di qualificazione difficile, battendo Norvegia e Spagna e sognando addirittura di precedere gli iberici in classifica. A sostenere la squadra di Clarke, inoltre, ci sarà un grande seguito in Germania.

La squadra di Steve Clarke avrà l'onore di aprire il torneo contro i padroni di casa della Germania a Monaco di Baviera, e giocherà anche contro Svizzera e Ungheria nel Gruppo A. Sorteggio tutt'altro che facile, ma dato che il terzo posto potrebbe essere sufficiente per raggiungere gli ottavi, la Scozia potrebbe finalmente farcela.