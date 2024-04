Convocati Romania a Euro 2024: lista giocatori, rosa e probabile formazione

Quali saranno i 23 giocatori che il selezionatore rumeno Edward Iordanescu convocherà in vista del Campionato Europeo 2024 in Germania?

La Romania non si è qualificata per Euro 2020 nonostante fosse tra le nazioni ospitante, poiché era uno dei tante Paesi nella singolare edizione.

Tuttavia, la nazionale rumena ha partecipato a tre edizioni degli Europei in questo secolo ma non è mai riuscita a superare la fase a gironi dall'edizione del 2000 in Francia.

Sotto la guida di Edward Iordanescu, ora la Romania sta dimostrando una grande solidità, come conferma il percorso nel Gruppo I di qualificazioni.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche se la mancanza di esperienza ad alti livelli potrebbe ostacolare il percorso nel Gruppo E, con Belgio, Slovacchia e Ucraina, la Romania è in ottima forma sotto la guida di Iordanescu e potrebbe rivelarsi una sorpresa.

Ma quali saranno i calciatori che faranno parte della spedizione della Romania in Germania per Euro 2024?