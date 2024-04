Convocati Repubblica Ceca a Euro 2024: lista giocatori, rosa e probabile formazione

La Repubblica Ceca conferma l’appuntamento fisso con gli Europei e volerà in Germania: chi sarà a disposizione del commissario tecnico Ivan Hasek.

La Repubblica Ceca, considerata la grande sorpresa di Euro 2020 dopo aver raggiunto i quarti di finale, ha mantenuto intatta la striscia di qualificazioni consecutive: dalla dissoluzione della Cecoslovacchia, la nazionale ceca ha partecipato ad ogni edizione del campionato europeo.

La Cechia ha concluso al secondo posto il girone di qualificazione e in Germania affronterà nel raggruppamento Portogallo, Turchia e Georgia.

In realtà, la Repubblica Ceca arriva da un momento complicato. A fine 2023 l’ormai ex commissario tecnico Jaroslav Silhavy si è dimesso dopo una serie di prestazioni deludenti che hanno quasi compromesso la qualificazione a Euro 2024.

Decisive le due gare di ottobre, con la sconfitta per 3-0 in Albania e la vittoria casalinga contro le Far Oer.

Con il pari in Moldavia ad inizio qualificazione, alla Repubblica Ceca bastava non perdere nell’ultima gara per ottenere la qualificazione a Euro 2024 in Germania, anche grazie al sorprendente rendimento negativo della Polonia.

Al termine del percorso di qualificazioni, Šilhavý ha presentato le dimissioni ed è stato sostituito da Ivan Hašek, che aveva guidato la nazionale ad interim nel 2009.

Il commissario tecnico Hašek convocherà una rosa di 23 giocatori per gli Europei in Germania quest’estate. Quali saranno i giocatori che ne faranno parte?