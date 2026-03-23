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Convocati Portogallo Mondiali 2026: la lista completa e i giocatori scelti dalla Serie A
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QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DEL PORTOGALLO?
Cristiano Ronaldo più altri 25 per tentare di conquistare il torneo. Il Portogallo annuncerà la lista dei 26 giocatori partecipanti al Mondiale 2026 entro fine maggio, quando è previsto il limite fissato dalla FIFA, ovvero due settimane prima dall'avvio del torneo.
Il Portogallo è pregno di stelle, ma l'attenzione sarà nuovamente su Cristiano Ronaldo, essendo all'ultimo Mondiale. CR7 ha vinto tutto sia con la Nazionale lusitana che con i club e ora spera di chiudere la sua lunga storia nella Coppa del Mondo conquistando il più ambito dei trofei.
MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DAL PORTOGALLO
I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Diego Costa (Porto)
- Josè Sà (Wolverhampton)
- Rui Silva (Sporting CP)
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MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DAL PORTOGALLO
I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Antonio Silva (Benfica)
- Araujo (Benfica)
- Cancelo (Barcellona)
- Dalot (Manchester United)
- Inacio (Sporting Lisbona)
- Nuno Mendes (PSG)
- Renato Veiga (Villarreal)
- Ruben Dias (Manchester City)
- Semedo (Fenerbahce)
MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DAL PORTOGALLO
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Joao Neves (PSG)
- Mateus Fernandes (West Ham)
- Matheus Nunes (Manchester United)
- Ruben Neves (Al Hilal)
- Samu Costa (Maiorca)
- Vitinha (PSG)
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MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DAL PORTOGALLO
I possibili attaccanti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Bernardo Silva (Manchester City)
- Conceicao (Juventus)
- Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
- Goncalo Ramos (PSG)
- Leao (Milan)
- Pedro Neto (Chelsea)
- Trincao (Sporting Lisbona)