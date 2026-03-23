Convocati Portogallo Mondiali 2026: la lista completa e i giocatori scelti dalla Serie A

Cristiano Ronaldo più altri 25 per tentare di conquistare il torneo. Il Portogallo annuncerà la lista dei 26 giocatori partecipanti al Mondiale 2026 entro fine maggio, quando è previsto il limite fissato dalla FIFA, ovvero due settimane prima dall'avvio del torneo.

Il Portogallo è pregno di stelle, ma l'attenzione sarà nuovamente su Cristiano Ronaldo, essendo all'ultimo Mondiale. CR7 ha vinto tutto sia con la Nazionale lusitana che con i club e ora spera di chiudere la sua lunga storia nella Coppa del Mondo conquistando il più ambito dei trofei.