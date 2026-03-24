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Convocati Olanda Mondiali 2026: la lista completa, da Dumfries a Depay
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QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DELL'OLANDA?
Il commissario tecnico dell'Olanda, Koeman, annuncerà la lista dei 26 giocatori entro fine maggio, quando tutte le squadre qualificate al Mondiale dovranno annunciare i prescelti per il torneo di scena in Messico, Stati Uniti e Canada.
L'Olanda è tra le big europee a non aver mai vinto la Coppa del Mondo, nonostante ci sia andata vicina in passato: il 2026 cambierà la storia?È quello che si augurano i tifosi olandesi e la rosa scelta da Koeman.
MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DALL'OLANDA
I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Bijlow (Genoa)
- Flekken (Bayer Leverkusen)
- Verbruggen (Brighton)
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MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DALL'OLANDA
I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Akè (Manchester City)
- De Ligt (Manchester United)
- De Vrij (Inter)
- Dumfries (Inter)
- Frimpong (Liverpool)
- Hato (Chelsea)
- Van de Ven (Tottenham)
- Van Dijk (Liverpool)
- Ven Hecke (Brighton)
MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DALL'OLANDA
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- De Jong (Barcellona)
- Gravenberch (Liverpool)
- Koopmeiners (Juventus)
- Luciano Valente (Feyenoord)
- Reijnders (Manchester City)
- Schouten (PSV)
- Timber (Marsiglia)
- Xavi Simons (Tottenham)
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MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DALL'OLANDA
I possibili attaccanti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Brobbey (Sunderland)
- Depay (Corinthians)
- Gakpo (Liverpool)
- Lang (Galatasaray)
- Malen (Roma)
- Weghorst (Ajax)