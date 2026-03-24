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Denzel Dumfries netherlands-20240326(C)Getty Images
Francesco Schirru

Convocati Olanda Mondiali 2026: la lista completa, da Dumfries a Depay

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L'Olanda riuscirà a vincere il suo primo Mondiale? Il ct Koeman può contare su una rosa di tutto rispetto per il torneo centro-nord americano.

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  • QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DELL'OLANDA?

    Il commissario tecnico dell'Olanda, Koeman, annuncerà la lista dei 26 giocatori entro fine maggio, quando tutte le squadre qualificate al Mondiale dovranno annunciare i prescelti per il torneo di scena in Messico, Stati Uniti e Canada.

    L'Olanda è tra le big europee a non aver mai vinto la Coppa del Mondo, nonostante ci sia andata vicina in passato: il 2026 cambierà la storia?

    È quello che si augurano i tifosi olandesi e la rosa scelta da Koeman.
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  • MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DALL'OLANDA

    I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Bijlow (Genoa)
    • Flekken (Bayer Leverkusen)
    • Verbruggen (Brighton)
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  • MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DALL'OLANDA

    I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Akè (Manchester City)
    • De Ligt (Manchester United)
    • De Vrij (Inter)
    • Dumfries (Inter)
    • Frimpong (Liverpool)
    • Hato (Chelsea)
    • Van de Ven (Tottenham)
    • Van Dijk (Liverpool)
    • Ven Hecke (Brighton)

  • MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DALL'OLANDA

    I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • De Jong (Barcellona)
    • Gravenberch (Liverpool)
    • Koopmeiners (Juventus)
    • Luciano Valente (Feyenoord)
    • Reijnders (Manchester City)
    • Schouten (PSV)
    • Timber (Marsiglia)
    • Xavi Simons (Tottenham)
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  • MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DALL'OLANDA

    I possibili attaccanti, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Brobbey (Sunderland)
    • Depay (Corinthians)
    • Gakpo (Liverpool)
    • Lang (Galatasaray)
    • Malen (Roma)
    • Weghorst (Ajax)
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