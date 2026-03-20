AFP
Convocati Marocco Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori dei Campioni d'Africa
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QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DEL MAROCCO
Solamente a fine maggio arriverà la lista definitiva del nuovo ct Ouahbi, che ha sostituto Regragui a pochi mesi dal Mondiale.
Il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa a tavolino dopo il caos della finale contro il Senegal e ora spera di ripetere l'ultimo grande Mondial: nel 2022, in Qatar, la rappresentativa nord-africana riuscì ad arrivare quarta, facendo registrare il miglior risultato di sempre per una Nazionale del proprio continente.
MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DAL MAROCCO
I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Al Harrar (Raja Casablanca)
- Bounou (Al-Hilal)
- Mohamedi (Berkane)
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MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DAL MAROCCO
I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Aguerd (Marsiglia)
- Belammari (Al-Ahly)
- Boudlal (Rennes)
- Chibi (Pyramids)
- El-Yamiq (Saragozza)
- Hakimi (PSG)
- Mazraoui (Manchester United)
- Salah-Eddine (PSV)
MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DAL MAROCCO
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Amrabat (Betis)
- El Aynaoui (Roma)
- El Khannouss (Stoccarda)
- Ounahi (Girona)
- Saibari (PSV)
- Targhalline (Feyenoord)
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MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DAL MAROCCO
I possibili attaccanti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Akhomach (Rayo Vallecano)
- Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
- Brahim Diaz (Real Madrid)
- El Kaabi (Olympiacos)
- En-Nesyri (Al Ittihad)
- Ezzalzouli (Betis)
- Igamane (Lille)
- Rahimi (Al Ain)
- Talbi (Sunderland)
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