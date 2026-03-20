Convocati Marocco Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori dei Campioni d'Africa

Solamente a fine maggio arriverà la lista definitiva del nuovo ct Ouahbi, che ha sostituto Regragui a pochi mesi dal Mondiale.

Il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa a tavolino dopo il caos della finale contro il Senegal e ora spera di ripetere l'ultimo grande Mondial: nel 2022, in Qatar, la rappresentativa nord-africana riuscì ad arrivare quarta, facendo registrare il miglior risultato di sempre per una Nazionale del proprio continente.