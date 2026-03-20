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Francesco Schirru

Convocati Marocco Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori dei Campioni d'Africa

Campione d'Africa dopo la vittoria a tavolino contro il Senegal, ora il Marocco proverà a ripetere l'ultimo grande Mondiale, in cui arrivò quarto sorprendentemente.

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  • QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DEL MAROCCO

    Solamente a fine maggio arriverà la lista definitiva del nuovo ct Ouahbi, che ha sostituto Regragui a pochi mesi dal Mondiale.

    Il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa a tavolino dopo il caos della finale contro il Senegal e ora spera di ripetere l'ultimo grande Mondial: nel 2022, in Qatar, la rappresentativa nord-africana riuscì ad arrivare quarta, facendo registrare il miglior risultato di sempre per una Nazionale del proprio continente.

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  • MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DAL MAROCCO

    I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Al Harrar (Raja Casablanca)
    • Bounou (Al-Hilal)
    • Mohamedi (Berkane)
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  • MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DAL MAROCCO

    I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Aguerd (Marsiglia)
    • Belammari (Al-Ahly)
    • Boudlal (Rennes)
    • Chibi (Pyramids)
    • El-Yamiq (Saragozza)
    • Hakimi (PSG)
    • Mazraoui (Manchester United)
    • Salah-Eddine (PSV)

  • MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DAL MAROCCO

    I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Amrabat (Betis)
    • El Aynaoui (Roma)
    • El Khannouss (Stoccarda)
    • Ounahi (Girona)
    • Saibari (PSV)
    • Targhalline (Feyenoord)
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  • MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DAL MAROCCO

    I possibili attaccanti, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Akhomach (Rayo Vallecano)
    • Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
    • Brahim Diaz (Real Madrid)
    • El Kaabi (Olympiacos)
    • En-Nesyri (Al Ittihad)
    • Ezzalzouli (Betis)
    • Igamane (Lille)
    • Rahimi (Al Ain)
    • Talbi (Sunderland)
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