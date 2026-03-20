I convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord: la lista dei giocatori chiamati per i playoff Mondiali

C'era grande attesa per conoscere il gruppo dell'Italia chiamato a qualificarsi al Mondiale tramite gli spareggi playoff. Rino Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per affrontare l'Irlanda del Nord (giovedì 26 marzo).
Convocazioni che varranno anche per l'eventuale finale che l'Italia giocherebbe contro la vincente tra Galles e Bosnia.
Gran parte della rosa era già decisa da tempo ma c'erano dubbi legati alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, come ad esempio Sandro Tonali e Alessandro Bastoni, che però riusciranno ad essere presenti per il grande appuntamento, e poi riguardo al reparto degli esterni offensivi. Torna Federico Chiesa dopo una lunga assenza dalla Nazionale.
Di seguito la lista dei convocati.