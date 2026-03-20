I convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord: la lista dei giocatori chiamati per i playoff Mondiali

La buona notizia è il recupero di Bastoni, reduce da un problema fisico. Il ct ha convocato Coppola e Gatti come alternative al centro della difesa. Tra i laterali c'è il giovane Palestra, alla prima convocazione in Nazionale e Spinazzola oltre ovviamente a Dimarco e Cambiaso.

Alessandro Bastoni (Inter)

Alessandro Buongiorno (Napoli),

Riccardo Calafiori (Arsenal),

Andrea Cambiaso (Juventus),

Diego Coppola (Paris FC),

Federico Dimarco (Inter),

Federico Gatti (Juventus),

Gianluca Mancini (Roma),

Marco Palestra (Cagliari),

Giorgio Scalvini (Atalanta),

Leonardo Spinazzola (Napoli);