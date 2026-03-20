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Andrea Ajello

I convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord: la lista dei giocatori chiamati per i playoff Mondiali

Il commissario tecnico Rino Gattuso ha diramato la lista degli azzurri convocati per sfidare l'Irlanda del Nord ai playoff Mondiali: tutti i giocatori chiamati.

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C'era grande attesa per conoscere il gruppo dell'Italia chiamato a qualificarsi al Mondiale tramite gli spareggi playoff. Rino Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per affrontare l'Irlanda del Nord (giovedì 26 marzo).

Convocazioni che varranno anche per l'eventuale finale che l'Italia giocherebbe contro la vincente tra Galles e Bosnia. 

Gran parte della rosa era già decisa da tempo ma c'erano dubbi legati alle condizioni fisiche di alcuni giocatori, come ad esempio Sandro Tonali e Alessandro Bastoni, che però riusciranno ad essere presenti per il grande appuntamento, e poi riguardo al reparto degli esterni offensivi. Torna Federico Chiesa dopo una lunga assenza dalla Nazionale. 

Di seguito la lista dei convocati. 

  • PORTIERI

    Quattro portieri chiamati da Gattuso; l'escluso è Guglielmo Vicario che sta attraversando una stagione complicata al Tottenham. C'è Caprile al suo "posto"; Donnarumma, Carnesecchi e Meret erano le certezze. 

    • Elia Caprile (Cagliari),

    • Marco Carnesecchi (Atalanta)
    • Gianluigi Donnarumma (Manchester City),
    • Alex Meret (Napoli)
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  • DIFENSORI

    La buona notizia è il recupero di Bastoni, reduce da un problema fisico. Il ct ha convocato Coppola e Gatti come alternative al centro della difesa. Tra i laterali c'è il giovane Palestra, alla prima convocazione in Nazionale e Spinazzola oltre ovviamente a Dimarco e Cambiaso.

    • Alessandro Bastoni (Inter)
    • Alessandro Buongiorno (Napoli), 
    • Riccardo Calafiori (Arsenal),
    •  Andrea Cambiaso (Juventus), 
    • Diego Coppola (Paris FC),
    •  Federico Dimarco (Inter), 
    • Federico Gatti (Juventus), 
    • Gianluca Mancini (Roma),
    •  Marco Palestra (Cagliari), 
    • Giorgio Scalvini (Atalanta),
    •  Leonardo Spinazzola (Napoli);
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  • CENTROCAMPISTI

    Nessuna grande sorpresa a centrocampo dove Gattuso non può contare su Marco Verratti per infortunio. Si è meritato la convocazione Pisilli. Allarme rientrato per Tonali, uscito acciaccato dal match di Champions League, l'ex Milan sarà a disposizione di Gattuso. 

    • Nicolò Barella (Inter),
    • Bryan Cristante (Roma), 
    • Davide Frattesi (Inter),
    •  Manuel Locatelli (Juventus), 
    • Niccolò Pisilli (Roma),
    •  Sandro Tonali (Newcastle)

  • ATTACCANTI

    I dubbi maggiori per Gattuso riguardavano il reparto offensivo e in particolare quello degli esterni. Zaccagni out per infortunio, la grande novità è il ritorno di Chiesa che nelle ultime convocazioni era rimasto fuori anche per sua scelta. C'è Raspadori così come Politano. I 4 centravanti erano quelli attesi, ovvero Kean, Retegui, Pio Esposito e Scamacca. 

    • Federico Chiesa (Liverpool), 
    • Francesco Pio Esposito (Inter),
    •  Moise Kean (Fiorentina), 
    • Matteo Politano (Napoli),
    •  Giacomo Raspadori (Atalanta),
    •  Mateo Retegui (Al-Qadsiah),
    •  Gianluca Scamacca (Atalanta).
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  • ITALIA-IRLANDA DEL NORD: I CONVOCATI DI GATTUSO

    Portieri: Elia Caprile (Cagliari),Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City),Alex Meret (Napoli);

    Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

    Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter),Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

    Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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