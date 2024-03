A giugno Spalletti diramerà la lista dei convocati per gli Europei 2024. La rosa definitiva arriverà a pochi giorni dalle prime partite del torneo.

Italia in Germania per difendere il titolo di Campione d'Europa. Tre anni dopo il successo in quel di Wembley, Inghilterra, contro il team britannico, la squadra azzurra è allenata da Luciano Spalletti, deciso a conquistare un altro trofeo importante dopo lo Scudetto di Napoli. Per farlo, il ct si affida a 23 uomini.

Rispetto alla vittoria del 2021, l'Italia - come il resto delle altre squadre qualificate - può contare su tre uomini in meno, visto il ritorno ai canonici 23 giocatori. Pochi anni fa, infatti, la UEFA decise di allargare il numero a 26 per la difficile situazione covid che tormentava l'Europa e il mondo.

Tra conferme e sorprese, Spalletti presenterà a giugno i convocati per Euro 2024, di scena in Germania tra giugno e luglio.