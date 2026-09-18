Convocati Italia: da Inacio a Doumbia, da Romano a Zoma, i giovani e le novità nella prima lista di Mancini

In difesa non ci sarà Marco Palestra, ancora in attesa di esordire in gare ufficiali con il Chelsea a causa di un problema muscolare che ne sta condizionando l'inizio di stagione. Spazio a destra dunque per Kayode, che contenderà la maglia da titolare a un fedelissimo di Mancini come Di Lorenzo. Ritorna Diego Coppola, monitorato in queste settimane al Paris FC, così come Ahanor, che ha debuttato lo scorso weekend in Premier League con la maglia dl Crystal Palace.

Le certezze sono i soliti Bastoni, Dimarco, Mancini, Calafiori e Scalvini, vanno verso la convocazione anche Bellanova e Gatti, in vantaggio su Udogie e Ghilardi.