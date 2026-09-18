Convocati Italia: da Inacio a Doumbia, da Romano a Zoma, i giovani e le novità nella prima lista di Mancini

Una lista lunga e ricca di novità quella che Roberto Mancini diramerà quest'oggi in vista della quattro partite di UEFA Nations League che segneranno l'inizio del Mancio-bis sulla panchina della Nazionale Italiana.
La filosofia del tecnico jesino non è cambiata in questi anni: spazio ai giovani, grande attenzione anche ai calciatori in possesso di doppio passaporto, per cercare di attingere ad ogni possibile risorsa per l'Italia del presente e del futuro.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.