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Convocati Italia: da Inacio a Doumbia, da Romano a Zoma, i giovani e le novità nella prima lista di Mancini

Italia
R. Mancini
S. Inacio
I. Doumbia
A. Romano
M. Zoma

Attesa per oggi la prima lista di convocati della nuova era Mancini: tante novità tra gli azzurri, con la prima chiamata assoluta per Issa Doumbia, Alessandro Romano e Mohamed Ali Zoma.

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Una lista lunga e ricca di novità quella che Roberto Mancini diramerà quest'oggi in vista della quattro partite di UEFA Nations League che segneranno l'inizio del Mancio-bis sulla panchina della Nazionale Italiana.

La filosofia del tecnico jesino non è cambiata in questi anni: spazio ai giovani, grande attenzione anche ai calciatori in possesso di doppio passaporto, per cercare di attingere ad ogni possibile risorsa per l'Italia del presente e del futuro.


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  • DA DONNARUMMA ALLA PRIMA DI PESSINA

    Tra i pali i giochi sembrano fatti: dietro a capitan Donnarumma la gerarchia prevede, in ordine, Carnesecchi e Vicario. La novità di Mancini sarà la prima convocazione di Massimo Pessina, portiere del Bologna classe 2007, destinato ad essere il quarto estremo difensore in questa tornata.

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  • PALESTRA OUT, SPAZIO A KAYODE

    In difesa non ci sarà Marco Palestra, ancora in attesa di esordire in gare ufficiali con il Chelsea a causa di un problema muscolare che ne sta condizionando l'inizio di stagione. Spazio a destra dunque per Kayode, che contenderà la maglia da titolare a un fedelissimo di Mancini come Di Lorenzo. Ritorna Diego Coppola, monitorato in queste settimane al Paris FC, così come Ahanor, che ha debuttato lo scorso weekend in Premier League con la maglia dl Crystal Palace.

    Le certezze sono i soliti Bastoni, Dimarco, Mancini, Calafiori e Scalvini, vanno verso la convocazione anche Bellanova e Gatti, in vantaggio su Udogie e Ghilardi.

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  • DOUMBIA E ROMANO I VOLTI NUOVI A CENTROCAMPO

    Due delle principali novità dell'Italia di Mancini sono a centrocampo, dove trovano spazio due giovani di sicuro avvenire come Issa Doumbia, già protagonista in Portogallo con lo Sporting dopo essere stato uno dei trascinatori del Venezia nella cavalcata verso la Serie A, e Alessandro Romano, rivelazione del Cagliari, che ha scelto di indossare la maglia azzurra dopo aver difeso i colori della Svizzera fino all'Under 20.

    Tonali, Barella e Cristante i punti fermi, con il rilancio di Frattesi e Fagioli a completare il reparto.

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  • INACIO E ZOMA, I GIOIELLI CHE BRILLANO IN GERMANIA

    In attacco prevista la prima chiamata assoluta per Mohamed Ali Zoma, attaccante classe 2003 del Norimberga, autore di 5 goal in 5 partite quest'anno in Zweite Bundesliga: a lui, nato a Merate da genitori di origini africane, si era interessato anche la Costa d'Avorio, ma Mancini non vuole farselo sfuggire.

    Tra i nomi attesi anche quello di un altro talento con doppio passaporto come Samuele Inacio, che era stato già convocato in Nazionale maggiore da Baldini a giugno, ma che ha bisogno di esordire in gare ufficiali per allontanare definitivamente il pericolo Brasile.

    Tra le novità assolute anche Antonio Vergara, mentre dovrebbe essere rimandata la prima chiamata per Alpha Cisse, che resterà a disposizione dell'Under 21. Pio Esposito, Kean, Scamacca e Raspadori la base dell'attacco, Cambiaghi e Bernardeschi dovrebbero completare il reparto, con Politano e Retegui che rischiano di essere i due grandi esclusi.

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  • I POSSIBILI CONVOCATI DELL'ITALIA

    Portieri: Donnarumma, Vicario, Carnesecchi, Pessina

    Difensori: Ahanor, Bastoni, Bellanova, Calafiori, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Kayode, Mancini, Scalvini

    Centrocampisti: Barella, Cristante, Doumbia, Fagioli, Frattesi, Romano, Tonali

    Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, P. Esposito, Inacio, Kean, Raspadori, Vergara, Zaccagni, Zoma

  • IL CALENDARIO DELLA NAZIONALE

    Come detto saranno quattro le partite dell'Italia in questa lunghissima finestra per le Nazionali.

    Calendario molto impegnativo per gli Azzurri, che in Nations League affronteranno Belgio, Turchia (due volte) e Francia. Di seguito il calendario dell'Italia:

    25 settembre: Italia-Belgio

    28 settembre: Turchia-Italia

    2 ottobre: Francia-Italia

    5 ottobre: Italia-Turchia

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