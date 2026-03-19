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Convocati Inghilterra Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori scelti da Tuchel
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QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DELL'INGHILTERRA?
Tuchel, ct tedesco che guida la rappresentativa inglese, svelerà la lista dei 26 giocatori entro fine maggio, quando tutte le squadre dovranno annunciare i prescelti per il Mondiale 2026.
L'Inghilterra va nuovamente a caccia del titolo, sessant'anni precisi dopo l'unica Coppa del Mondo conquistata, all'epoca in casa.
Negli ultimi mesi si è parlato del possibile allargamento dai 26 ai 30 giocatori, ma per ora, dunque anche per l'Inghilterra, dovrebbe essere confermato il vecchio numero di convocati.
MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DALL'INGHILTERRA
I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Henderson (Crystal Palace)
- Pickford (Everton)
- Ramsdale (Newcastle)
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MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DALL'INGHILTERRA
I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Burn (Newcastle)
- James (Chelsea)
- Konsa (Aston Villa)
- Lewis-Skelly (Arsenal)
- Livramento (Newcastle)
- Quansah (Bayer Leverkusen)
- Spence (Tottenham)
- Stones (Manchester City)
MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DALL'INGHILTERRA
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Anderson (Nottingham Forest)
- Bellingham (Real Madrid)
- Gibbs-White (Nottingham Forest)
- Henderson (Brentford)
- Jones (Liverpool)
- Rice (Arsenal)
- Rogers (Aston Villa)
- Wharton (Crystal Palace)
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MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DALL'INGHILTERRA
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Bowen (West Ham)
- Eze (Arsenal)
- Foden (Manchester City)
- Kane (Bayern Monaco)
- Rashford (Barcellona)
- Saka (Arsenal)
- Watkins (Aston Villa)
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