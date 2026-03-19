Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Harry Kane England 2025Getty Images
Francesco Schirru

Convocati Inghilterra Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori scelti da Tuchel

A fine maggio l'Inghilterra annuncerà i convocati definitivi per il Mondiale 2026, ennesima possibilità per conquistare il secondo titolo nella sua intera storia.

Pubblicità

  • QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DELL'INGHILTERRA?

    Tuchel, ct tedesco che guida la rappresentativa inglese, svelerà la lista dei 26 giocatori entro fine maggio, quando tutte le squadre dovranno annunciare i prescelti per il Mondiale 2026.

    L'Inghilterra va nuovamente a caccia del titolo, sessant'anni precisi dopo l'unica Coppa del Mondo conquistata, all'epoca in casa.

    Negli ultimi mesi si è parlato del possibile allargamento dai 26 ai 30 giocatori, ma per ora, dunque anche per l'Inghilterra, dovrebbe essere confermato il vecchio numero di convocati.

    • Pubblicità

  • MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DALL'INGHILTERRA

    I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Henderson (Crystal Palace)
    • Pickford (Everton)
    • Ramsdale (Newcastle)
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DALL'INGHILTERRA

    I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Burn (Newcastle)
    • James (Chelsea)
    • Konsa (Aston Villa)
    • Lewis-Skelly (Arsenal)
    • Livramento (Newcastle)
    • Quansah (Bayer Leverkusen)
    • Spence (Tottenham)
    • Stones (Manchester City)

  • MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DALL'INGHILTERRA

    I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Anderson (Nottingham Forest)
    • Bellingham (Real Madrid)
    • Gibbs-White (Nottingham Forest)
    • Henderson (Brentford)
    • Jones (Liverpool)
    • Rice (Arsenal)
    • Rogers (Aston Villa)
    • Wharton (Crystal Palace)
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DALL'INGHILTERRA

    I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Bowen (West Ham)
    • Eze (Arsenal)
    • Foden (Manchester City)
    • Kane (Bayern Monaco)
    • Rashford (Barcellona)
    • Saka (Arsenal)
    • Watkins (Aston Villa)