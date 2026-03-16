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Francesco Schirru

Convocati Germania Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori tedeschi, caccia al titolo

Insieme all'Italia è la squadra europea più vincente nella storia della Coppa del Mondo, ora la Germania proverà a raggiungere il Brasile come rappresentativa mondiale con più titoli nel torneo.

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  • QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DELLA GERMANIA?

    Entro fine maggio 2026 la Germania dovrà annunciare la lista dei 26 giocatori partecipanti al Mondiale centro-nord americano di scena a giugno e luglio.

    Vincitrice di quattro Coppa del Mondo come l'Italia, la Germania prova a conquistare il quinto titolo e raggiungere così il Brasile in cima alla classifica delle rappresentative globali con più titoli nel torneo.

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  • MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DALLA GERMANIA

    I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Baumann (Hoffenheim)
    • Dahmen (Augsburg)
    • Nubel (Stoccarda)
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  • MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DALLA GERMANIA

    I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Andrich (Bayer Leverkusen)
    • Anton (Borussia Dortmund)
    • Mittelstadt (Stoccarda)
    • Raum (Lipsia)
    • Rudiger (Real Madrid)
    • Schottlerbeck (Borussia Dortmund)
    • Tah (Bayern Monaco)
    • Thiaw (Newcastle)

  • MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DALLA GERMANIA

    I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Gnabry (Bayern Monaco)
    • Goretzka (Bayern Monaco)
    • Gosens (Fiorentina)
    • Gross (Borussia Dortmund)
    • Kimmich (Bayern Monaco)
    • Musiala (Bayern Monaco)
    • Pavlovic (Bayern Monaco)
    • Sané (Galatasaray)
    • Stiller (Stoccarda)
    • Wirtz (Liverpool)
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  • MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DALLA GERMANIA

    I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Beier (Borussia Dortmund)
    • Burkadt (Eintracht)
    • Kleindienst (Borussia Monchengladbach)
    • Undav (Stoccarda)
    • Woltemade (Newcastle)
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