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Convocati Germania Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori tedeschi, caccia al titolo
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QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DELLA GERMANIA?
Entro fine maggio 2026 la Germania dovrà annunciare la lista dei 26 giocatori partecipanti al Mondiale centro-nord americano di scena a giugno e luglio.
Vincitrice di quattro Coppa del Mondo come l'Italia, la Germania prova a conquistare il quinto titolo e raggiungere così il Brasile in cima alla classifica delle rappresentative globali con più titoli nel torneo.
MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DALLA GERMANIA
I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Baumann (Hoffenheim)
- Dahmen (Augsburg)
- Nubel (Stoccarda)
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MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DALLA GERMANIA
I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Andrich (Bayer Leverkusen)
- Anton (Borussia Dortmund)
- Mittelstadt (Stoccarda)
- Raum (Lipsia)
- Rudiger (Real Madrid)
- Schottlerbeck (Borussia Dortmund)
- Tah (Bayern Monaco)
- Thiaw (Newcastle)
MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DALLA GERMANIA
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Gnabry (Bayern Monaco)
- Goretzka (Bayern Monaco)
- Gosens (Fiorentina)
- Gross (Borussia Dortmund)
- Kimmich (Bayern Monaco)
- Musiala (Bayern Monaco)
- Pavlovic (Bayern Monaco)
- Sané (Galatasaray)
- Stiller (Stoccarda)
- Wirtz (Liverpool)
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MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DALLA GERMANIA
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Beier (Borussia Dortmund)
- Burkadt (Eintracht)
- Kleindienst (Borussia Monchengladbach)
- Undav (Stoccarda)
- Woltemade (Newcastle)
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