Convocati Francia Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori di Deschamps

Deschamps, ct della Francia, svelerà la lista dei 26 giocatori entro fine maggio, quando tutte le squadre dovranno annunciare i giocatori scelti per il Mondiale 2026.

La Francia è arrivata seconda alla scorsa Coppa del Mondo al termine delle celeberrima finale contro l'Argentina e ora si presenta in Messico, Stati Unti e Canada come una delle favorite, al pari di Spagna e della stessa Albiceleste.

Negli ultimi mesi si è parlato del possibile allargamento dai 26 ai 30 giocatori, ma per ora dovrebbe essere confermato il vecchio numero di convocati.