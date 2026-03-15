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Kylian Mbappe France 2025Getty
Francesco Schirru

Convocati Francia Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori di Deschamps

La Francia vice-Campione del Mondo prova a conquistare il torneo globale con più squadre di sempre: il ct Deschamps ha per le mani una rosa da urlo.

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  • QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DELLA FRANCIA?

    Deschamps, ct della Francia, svelerà la lista dei 26 giocatori entro fine maggio, quando tutte le squadre dovranno annunciare i giocatori scelti per il Mondiale 2026.

    La Francia è arrivata seconda alla scorsa Coppa del Mondo al termine delle celeberrima finale contro l'Argentina e ora si presenta in Messico, Stati Unti e Canada come una delle favorite, al pari di Spagna e della stessa Albiceleste.

    Negli ultimi mesi si è parlato del possibile allargamento dai 26 ai 30 giocatori, ma per ora dovrebbe essere confermato il vecchio numero di convocati.

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  • MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DALLA FRANCIA

    I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Chevalier (PSG)
    • Maignan (Milan)
    • Samba (Rennes)
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  • MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DALLA FRANCIA

    I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Digne (Aston Villa)
    • Konatè (Liverpool)
    • Koundè (Barcellona)
    • Lucas Hernandez (PSG)
    • Malo Gusto (Chelsea)
    • Pavard (Inter)
    • Theo Hernandez (Al Hilal)
    • Upamecano (Bayern Monaco)

  • MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DALLA FRANCIA

    I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Camavinga (Real Madrid)
    • Kantè (Fenerbahce)
    • Konè (Roma)
    • Olise (Bayern Monaco)
    • Rabiot (Milan)
    • Tchouameni (Real Madrid)
    • K. Thuram (Juventus)
    • Zaire-Emery (PSG)
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  • MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DALLA FRANCIA

    I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026: 

    • Barcola (PSG)
    • Cherki (Manchester City)
    • Dembelè (PSG)
    • Doué (PSG)
    • Ekitike (Liverpool)
    • Mbappè (Real Madrid)
    • Nkunku (Milan)
    • M. Thuram (Inter)
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