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Convocati Francia Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori di Deschamps
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QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DELLA FRANCIA?
Deschamps, ct della Francia, svelerà la lista dei 26 giocatori entro fine maggio, quando tutte le squadre dovranno annunciare i giocatori scelti per il Mondiale 2026.
La Francia è arrivata seconda alla scorsa Coppa del Mondo al termine delle celeberrima finale contro l'Argentina e ora si presenta in Messico, Stati Unti e Canada come una delle favorite, al pari di Spagna e della stessa Albiceleste.
Negli ultimi mesi si è parlato del possibile allargamento dai 26 ai 30 giocatori, ma per ora dovrebbe essere confermato il vecchio numero di convocati.
MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DALLA FRANCIA
I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Chevalier (PSG)
- Maignan (Milan)
- Samba (Rennes)
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MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DALLA FRANCIA
I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Digne (Aston Villa)
- Konatè (Liverpool)
- Koundè (Barcellona)
- Lucas Hernandez (PSG)
- Malo Gusto (Chelsea)
- Pavard (Inter)
- Theo Hernandez (Al Hilal)
- Upamecano (Bayern Monaco)
MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DALLA FRANCIA
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Camavinga (Real Madrid)
- Kantè (Fenerbahce)
- Konè (Roma)
- Olise (Bayern Monaco)
- Rabiot (Milan)
- Tchouameni (Real Madrid)
- K. Thuram (Juventus)
- Zaire-Emery (PSG)
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MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DALLA FRANCIA
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Barcola (PSG)
- Cherki (Manchester City)
- Dembelè (PSG)
- Doué (PSG)
- Ekitike (Liverpool)
- Mbappè (Real Madrid)
- Nkunku (Milan)
- M. Thuram (Inter)
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