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Rabiot Thuram FranciaGetty Images
Francesco Schirru

I convocati della Francia per il Mondiale, già definitivi: Deschamps non ha scelto entrambi i Thuram

Coppa del Mondo
Francia

Rispetto alla maggior parte delle Nazionali, la Francia ha già annunciato la lista definitiva per i Mondiali senza rilasciarne una preliminare: tra gli esclusi Kalulu, Kolo Muani e Griezmann.

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Didier Deschamps, ct della Francia, ha annunciato i 26 giocatori che prenderanno parte al Mondiale 2026. Rispetto ad altri colleghi, che hanno comunicato una pre-lista da 30, 40 o più di 50 calciatori, il commissario tecnico transalpino ha scelto di rivelare già da metà maggio la lista definitiva, nonostante la possibilità di aspettare fine maggio per valutare qualche elemento rispetto a un altro.

Nella lista definitiva non mancano le sorprese, visti alcune esclusioni eccellenti ed inserimenti finali altrettanto importanti.

La Francia è una delle tre grandi favorite per la vittoria del Mondiale al pari di Spagna e Argentina, con campioni assoluti in ogni reparto. Quello che spicca maggiormente, però, è senza dubbio quello offensivo, pregno di stelle di prima fascia.

"Il lato affettivo non può contare" ha detto Deschamps pochi minuti prima di annunciare la lista, confermata alla FIFA già nella serata del 13 maggio. "Questo è il solo momento in cui metto da pate il lato affettivo. So che stasera deluderò qualcuno, ma il livello è molto alto".

  • I TRE PORTIERI DELLA FRANCIA

    Mike Maignan, Brice Samba e Robin Rissier sono i tre portieri scelti da Deschamps per il Mondiale 2026.

    Insieme al titolare Maignan, estremo difensore del Milan, e il suo vice Samba (Rennes), alla fine il ct ha optato per Robin Risser del Lens, 21enne che non era mai stato convocato dal commissario tecnico francese.

    Vista l'ottima annata con il Lens, però, Deschamps lo ha preferito ad Areola, Butez e soprattuto Chevalier, che sembrava il favorito fino a qualche settimana fa.

    Francia, i tre portieri convocati al Mondiale:

    - Maignan (Milan)

    - Samba (Rennes)

    - Risser (Lens)

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  • I NOVE DIFENSORI DELLA FRANCIA

    Il reparto in cui sembravano esserci meno dubbi sulle convocazioni di Deschamps era quello difensivo.

    Tutti i grandi nomi verranno portati al Mondiale centro-nord americano, mentre non ci sarà Kalulu: il giocatore della Juventus aveva del resto giocato solamente tre partite con la Francia, scelto per le ultime amichevoli ma consapevole di dover quasi sicuramente far posto a Koundè e Saliba.

    Francia, gli 9 difensori convocati:

    - Lucas Digne

    - Malo Gusto

    - Lucas Hernandez

    - Theo Hernandez

    - Ibrahima Konaté

    - Jules Koundé

    - Maxence Lacroix

    - William Saliba

    - Dayot Upamecano

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  • I CINQUE CENTROCAMPISTI DELLA FRANCIA

    Pochi posti previsti a centrocampo, visto l'enorme e lussuoso parco attaccanti della Francia. Deschamps non ha convocato Camavinga, mentre è presente il compagno del Real Madrid Tchouameni, così come un Kantè riuscito a riprendersi il posto in Nazionale.

    Al pari di Kalulu non è stato convocato neanche un altro giocatore della Juventus, ovvero Khephren Thuram. Sono invece presenti altri due centrocampisti della Serie A, ovvero Rabiot e Konè

    Sei centrocampisti per la Francia 2026:

    - N'Golo Kanté

    - Manu Koné

    - Adrien Rabiot

    - Aurélien Tchouaméni

    - Warren Zaïre-Emery

  • I NOVE ATTACCANTI DELLA FRANCIA

    Sulla carta, e di gran lunga, nessuna squadra presente al Mondiale ha un attacco così formidabile. Deschamps dovrà riuscire a gestire un reparto grandioso, che conta il Pallone d'Oro Dembelè e alcuni connazionali che puntano con forza alla vittoria del 2026, da Mbappé a Olise.

    Dalla Serie A è presente Marcus Thuram, niente da fare per Nkunku. Alla fine fuori anche Kolo Muani, dentro Mateta.

    Il reparto più difficile e con i maggiori esclusi conta:

    - Maghnès Akliouche

    - Bradley Barcola

    - Rayan Cherki

    - Ousmane Dembélé

    - Désiré Doué

    - Jean Philippe Mateta

    - Kylian Mbappé

    - Michael Olise

    - Marcus Thuram

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