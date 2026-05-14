I convocati della Francia per il Mondiale, già definitivi: Deschamps non ha scelto entrambi i Thuram

Didier Deschamps, ct della Francia, ha annunciato i 26 giocatori che prenderanno parte al Mondiale 2026. Rispetto ad altri colleghi, che hanno comunicato una pre-lista da 30, 40 o più di 50 calciatori, il commissario tecnico transalpino ha scelto di rivelare già da metà maggio la lista definitiva, nonostante la possibilità di aspettare fine maggio per valutare qualche elemento rispetto a un altro.

Nella lista definitiva non mancano le sorprese, visti alcune esclusioni eccellenti ed inserimenti finali altrettanto importanti.

La Francia è una delle tre grandi favorite per la vittoria del Mondiale al pari di Spagna e Argentina, con campioni assoluti in ogni reparto. Quello che spicca maggiormente, però, è senza dubbio quello offensivo, pregno di stelle di prima fascia.

"Il lato affettivo non può contare" ha detto Deschamps pochi minuti prima di annunciare la lista, confermata alla FIFA già nella serata del 13 maggio. "Questo è il solo momento in cui metto da pate il lato affettivo. So che stasera deluderò qualcuno, ma il livello è molto alto".