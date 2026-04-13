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Fiorentina Parisi KeanGetty Images
Michael Baldoin

I convocati della Fiorentina: Kean, Solomon, Parisi, Mandragora e perché Fagioli e Gudmundsson non ci sono

Serie A
Fiorentina vs Lazio
Fiorentina
Lazio

Il match tra Fiorentina e Lazio chiude la 32ª giornata di Serie A: le ultime sui viola in vista della sfida del Franchi, in programma alle ore 20:45.

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I successi contro Cremonese e Hellas Verona in trasferta, intervallati dal prezioso pareggio interno contro l’Inter, sembravano aver cancellato i dubbi in casa Fiorentina.

Il pesante ko per 3-0 in Inghilterra, nell’andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, rischia però di pesare sul finale di stagione dei viola.

Gli uomini di Paolo Vanoli, che dovranno fare i conti con assenze importanti, hanno il compito di cancellare subito la brutta prestazione europea a partire dal match di campionato contro la Lazio, occasione utile anche per approfittare dei passi falsi di Cremonese e Lecce e provare a risalire la classifica.

  • I CONVOCATI DELLA FIORENTINA



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  • LE CONDIZIONI DI KEAN, PARISI, MANDRAGORA E SOLOMON

    Dopo il problema al polpaccio che lo ha costretto al forfait contro Inter e Verona, Mandragora è pronto a riprendersi un posto da titolare nel centrocampo della Fiorentina.

    Non al meglio Solomon che però rientra tra i convocati e sarà a disposizione di Vanoli per il match contro la Lazio, da capire se dal 1' o a gara in corso.

    Niente da fare, invece, per Kean e Parisi: entrambi restano fuori dai convocati e non saranno a disposizione contro i bianconcelesti.

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  • PERCHÉ FAGIOLI NON GIOCA FIORENTINA-LAZIO?

    Assenza di spessore in mezzo al campo per la Fiorentina, che dovrà rinunciare a Fagioli, sempre più motore e architetto del centrocampo viola.

    Il classe 2001 non sarà a disposizione contro la Lazio a causa della squalifica rimediata dopo l’ammonizione ricevuta a Verona da diffidato.

    Il centrocampista tornerà regolarmente disponibile per la gara di Conference League contro il Crystal Palace e per il match di campionato contro il Lecce.

  • PERCHÉ GUDMUNDSSON NON GIOCA FIORENTINA-LAZIO?

    Al pari di Fagioli, anche Gudmundsson non farà parte del match tra Fiorentina e Lazio.

    A differenza del centrocampista italiano, però, l’attaccante islandese ha ricevuto una squalifica di una giornata per il cartellino rosso rimediato contro il Verona, dopo un acceso confronto con Suslov.

    Anche Gudmundsson tornerà nuovamente a disposizione per le sfide contro il Crystal Palace e il Lecce.

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