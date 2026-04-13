I convocati della Fiorentina: Kean, Solomon, Parisi, Mandragora e perché Fagioli e Gudmundsson non ci sono

Dopo il problema al polpaccio che lo ha costretto al forfait contro Inter e Verona, Mandragora è pronto a riprendersi un posto da titolare nel centrocampo della Fiorentina.

Non al meglio Solomon che però rientra tra i convocati e sarà a disposizione di Vanoli per il match contro la Lazio, da capire se dal 1' o a gara in corso.

Niente da fare, invece, per Kean e Parisi: entrambi restano fuori dai convocati e non saranno a disposizione contro i bianconcelesti.