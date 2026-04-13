I convocati della Fiorentina: Kean, Solomon, Parisi, Mandragora e perché Fagioli e Gudmundsson non ci sono

I successi contro Cremonese e Hellas Verona in trasferta, intervallati dal prezioso pareggio interno contro l’Inter, sembravano aver cancellato i dubbi in casa Fiorentina.
Il pesante ko per 3-0 in Inghilterra, nell’andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, rischia però di pesare sul finale di stagione dei viola.
Gli uomini di Paolo Vanoli, che dovranno fare i conti con assenze importanti, hanno il compito di cancellare subito la brutta prestazione europea a partire dal match di campionato contro la Lazio, occasione utile anche per approfittare dei passi falsi di Cremonese e Lecce e provare a risalire la classifica.