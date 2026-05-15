I convocati del Belgio per il Mondiale: dalla Serie A scelto anche Lukaku, non Openda

Nessuna pre-lista intermedia. Al pari della Francia, che ha svelato la lista definitiva nella serata di giovedì, anche il Belgio ha comunicato i 26 giocatori finali che prenderanno parte al Mondiale 2026. Rudi Garcia, ct del team ed ex mister della Roma, ha annunciato i calciatori che voleranno in Messico, Stati Uniti e Canada tra qualche settimana, generando polemiche soprattutto per un singolo nome: Mika Godts.

Godts, ventenne dell'Ajax amatissimo in Belgio, è stato escluso dalla lista finale, mentre al suo interno è presente Lukebakio. Relativamente alla Serie A, invece, è presente Romelu Lukaku, alle prese con una stagione a dir poco particolare il Napoli, visto il lungo infortunio prima e i dissidi interni poi.

Non è stato invece selezionato Openda, attaccante della Juventus che non ha vissuto una stagione esaltante in bianconero. Per i giocatori di Spalletti si tratta dunque di un'altra esclusione, dopo quella, doppia, di Thuram e Kalulu, fuori dalla lista finale della Francia di Deschamps.

A differenza di Openda è naturalmente presente De Bruyne, compagno di Lukaku al Napoli, nonchè De Ketelaere dell'Atalanta, presente nel ricco reparto d'attacco che rende il Belgio una delle rappresentative più temibili all'imminente Mondiale 2026. Infine, tra gli 'italiani' anche De Winter e Saelemaekers del Milan.

La novità assoluta di Garcia è Matias Fernandez-Pardo, nato a Bruxelles e in campo con le rappresentative giovanili belghe negli ultimi anni, prima di essere convocato dalla Spagna Under 20, venendo tagliato fuori dal Mondiale di categoria 2025 prima dell'inizio del torneo.

Il 14 maggio, dunque a poche ore dall'annuncio di Rudi Garcia, il giocatore del Lille ha ottenuto il cambio di nazionalità, da quella spagnola a quella belga, potendo così essere inserito nella lista dei 26 per la Coppa del Mondo del prossimo giugno.