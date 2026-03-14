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Convocati Brasile Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori, dalla Serie A e non
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QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DEL BRASILE?
Ogni rappresentativa qualificata al Mondiale 2026 deve annunciare la propria lista definitiva dei giocatori entro il 30 maggio.
Carlo Ancelotti, ct del Brasile, svelerà le proprie scelte poche settimane prima della Coppa del Mondo, che per i verdeoro dovrà rappresentare la rinascita in seguito a più di due decenni senza il successo globale nel torneo calcistico più importante.
Le Nazionali sono composte da 26 giocatori, a meno che all'ultimo momento la FIFA non decida di allargare il numero a 30, come si è vociferato qualche mese fa.
MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DAL BRASILE
I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahce)
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MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DAL BRASILE
I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus)
- Caio Henrique (Monaco)
- Danilo (Flamengo)
- Gabriel (Arsenal)
- Marquinhos (PSG
- Militao (Real Madrid)
- Paulo Henrique (Vasco da Gama)
- Wesley (Roma)
MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DAL BRASILE
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- André (Wolverhampton)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Bruno Guimaraes (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- Ederson (Atalanta)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Joelinton (Newcastle)
- Paquetà (Flamengo)
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MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DAL BRASILE
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Estevao (Chelsea)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Joao Pedro (Chelsea)
- Raphinha (Barcellona)
- Richarlison (Tottenham)
- Vinicius (Real Madrid)
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