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Francesco Schirru

I convocati del Brasile per il Mondiale: Ancelotti annuncia i 26, ci sono Neymar e i giocatori di Serie A

Coppa del Mondo
Brasile

Anche Neymar parteciperà al Mondiale, l'ex Barcellona è presente nella lista definitiva: convocati anche alcuni giocatori di Serie A, così come diverse vecchie conoscenze del campionato italiano.

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Il tormentone dell'ultimo anno ha finalmente una risposta: Neymar parteciperà al Mondiale 2026. Dopo mesi di voci incontrollate, alla fine Carlo Ancelotti ha deciso di convocare il giocatore del Santos, regolarmente presente nella lista dei 26 giocatori scelti per il torneo in Canada, Messico e Stati Uniti. Una volta confermata la scelta, nella sala in cui sono stati presentati i convocati, si sono alzate urla e cori in suo favore.

Neymar figura tra gli attaccanti di un Brasile che punta a conquistare la Coppa del Mondo dopo ben 24 anni e innumerevoli delusioni: Ancelotti, che ha rinnovato il contratto con la Selecao a un mese dall'avvio della contesa, è stato scelto per cambiare la storia di una rappresentativa ferma da oltre due decenni a cinque coppe, che potrebbe essere raggiunta dalla Germania o avvicinata da Francia e Uruguay.

Ancelotti ha svelato la lista dei 26 convocati in conferenza stampa, al termine di un live show seguito da milioni di persone in tv e streaming: "La mia scelta è stata molto difficile perché la concorrenza in questo paese è molto alta" ha affermato il tecnico italiano prima di svelare le sue scelte.

"So che alcuni non saranno contenti dopo essere stati con noi gli ultimi anni, mi dispiace. Hanno fatto un grande lavoro, ma ho scelto una lista di qualità che possa fare bene. Non è una lista perfetta, però devo dire che il Mondiale non lo vince il gruppo perfetto. Vince il gruppo più resiliente, per provare a vincere il torneo. Non ho paura a dire che possiamo vincere il torneo, l'aspettativa è molto alta ma mette più motivazione. Ho ricevuto molti consigli da giocatori, influencers, cantanti, giornalisti. Persino il pilota dell'aereo mi ha detto di convocare".

  • I PORTIERI CONVOCATI

    Sono tre, come consuetudine, i portieri convocati da Ancelotti per il Mondiale. Oltre ad Alisson ed Ederson, i più schierati negli ultimi anni, la scelta è ricaduta su Weverton, che ha superato i vari Bento, Hugo Souza e John.

    Per i Mondiali sono stati scelti:

    - Alisson

    - Ederson

    - Weverton

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  • LA SCELTA SUI DIFENSORI

    Ancelotti ha convocato alcuni difensori simbolo del Brasile, habituè dell'ultimo decennio, portando ai Mondiali anche nuove leve ed elementi che ha avuto modo di conoscere negli ultimi mesi.

    Tra i prescelti c'è anche Bremer della Juventus, mentre non ha superato lo scoglio della pre-lista l'interista Carlos Augusto. Dentro anche Wesley della Roma, al pari di due ex Serie A come Ibanez e Marquinhos. Non le uniche vecchie conoscenze del campionato italiano.

    I difensori convocati sono:

    - Alex Sandro

    - Bremer

    - Danilo

    - Douglas Santos

    - Gabriel Magalhaes

    - Ibanez

    - Leo Pereira

    - Marquinhos

    - Wesley

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  • LA LISTA DEI CENTROCAMPISTI

    A guidare il centrocampo ci sarà il vice-capitano Casemiro, presente al pari del collega di Premier, Bruno Guimaraes. Fuori Ederson dell'Atalanta, mentre Ancelotti ha optato per Danilo del Botafogo. La ridotta lista di questo reparto è dovuto al folto attacco che presenta esterni e ali offensive: "Adesso viene il bello" ha detto l'ex mister del Milan prima di annunciare il reparto più atteso.

    I cinque centrocampisti del Brasile per i Mondiali:

    - Bruno Guimaraes

    - Casemiro

    - Danilo

    - Fabinho

    - Paquetà


  • NEYMAR E IL REPARTO OFFENSIVO

    Neymar è il nome che farà parlare di sè in questi giorni, ma l'attacco verdeoro non è composto certo dal solo 34enne, giocatore con più reti nella storia della rappresentativa, nonchè il secondo per partite totali.

    Vinicius è ovviamente presente nel reparto offensivo del Brasile, così come Endrick. Ancelotti ha convocato anche Raphinha e Martinelli, mentre la grande esclusione è probabilmente Joao Pedro del Chelsea, il quale non ha superato la pre-lista.

    Gli attaccanti di Ancelotti al Mondiale saranno:

    - Endrick

    - Gabriel Martinelli

    - Igor Thiago

    - Luis Henrique

    - Matheus Cunha

    - Neymar

    - Raphinha

    - Rayan

    - Vinicius

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