I convocati del Brasile per il Mondiale: Ancelotti annuncia i 26, ci sono Neymar e i giocatori di Serie A

Il tormentone dell'ultimo anno ha finalmente una risposta: Neymar parteciperà al Mondiale 2026. Dopo mesi di voci incontrollate, alla fine Carlo Ancelotti ha deciso di convocare il giocatore del Santos, regolarmente presente nella lista dei 26 giocatori scelti per il torneo in Canada, Messico e Stati Uniti. Una volta confermata la scelta, nella sala in cui sono stati presentati i convocati, si sono alzate urla e cori in suo favore.

Neymar figura tra gli attaccanti di un Brasile che punta a conquistare la Coppa del Mondo dopo ben 24 anni e innumerevoli delusioni: Ancelotti, che ha rinnovato il contratto con la Selecao a un mese dall'avvio della contesa, è stato scelto per cambiare la storia di una rappresentativa ferma da oltre due decenni a cinque coppe, che potrebbe essere raggiunta dalla Germania o avvicinata da Francia e Uruguay.

Ancelotti ha svelato la lista dei 26 convocati in conferenza stampa, al termine di un live show seguito da milioni di persone in tv e streaming: "La mia scelta è stata molto difficile perché la concorrenza in questo paese è molto alta" ha affermato il tecnico italiano prima di svelare le sue scelte.

"So che alcuni non saranno contenti dopo essere stati con noi gli ultimi anni, mi dispiace. Hanno fatto un grande lavoro, ma ho scelto una lista di qualità che possa fare bene. Non è una lista perfetta, però devo dire che il Mondiale non lo vince il gruppo perfetto. Vince il gruppo più resiliente, per provare a vincere il torneo. Non ho paura a dire che possiamo vincere il torneo, l'aspettativa è molto alta ma mette più motivazione. Ho ricevuto molti consigli da giocatori, influencers, cantanti, giornalisti. Persino il pilota dell'aereo mi ha detto di convocare".