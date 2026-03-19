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Convocati Belgio Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori, scelti anche dalla Serie A
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QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DEL BELGIO
Nel mese di maggio ed entro la fine dello stesso, il ct del Belgio Rudi Garcia dovrà annunciare la lista dei convocati per la spedizione Mondiale.
Il Belgio della generazione d'oro spera di vincere la Coppa del Mondo dopo aver fallito negli ultimi grandi tornei: Lukaku e compagni sono stati inseriti nel girone con Iran, Egitto e Nuova Zelanda e per questo motivo risulta favorita, sulla carta, per la qualificazione al turno successivo da capolista.
MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DAL BELGIO
I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Courtois (Real Madrid)
- Lammens (Manchester United)
- Sels (Nottingham Forest)
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MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DAL BELGIO
I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Castagne (Fulham)
- De Cuyper (Brighton)
- De Winter (Milan)
- Debast (Sporting Lisbona)
- Mechele (Bruges)
- Meunier (Lille)
- Seys (Club Bruges)
- Theate (Eintracht)
MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DAL BELGIO
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- De Bruyne (Napoli)
- Diego Moreira (Strasburgo)
- Onana (Aston Villa)
- Raskin (Rangers)
- Tielemans (Aston Villa)
- Vanaken (Bruges)
- Witsel (Girona)
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MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DAL BELGIO
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Batshuayi (Eintracht)
- De Ketelaere (Atalanta)
- Doku (Manchester City)
- Lukaku (Napoli)
- Lukebakio (Benfica)
- Openda (Juventus)
- Saelemaekers (Milan)
- Trossard (Arsenal)
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