Convocati Belgio Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori, scelti anche dalla Serie A

Nel mese di maggio ed entro la fine dello stesso, il ct del Belgio Rudi Garcia dovrà annunciare la lista dei convocati per la spedizione Mondiale.

Il Belgio della generazione d'oro spera di vincere la Coppa del Mondo dopo aver fallito negli ultimi grandi tornei: Lukaku e compagni sono stati inseriti nel girone con Iran, Egitto e Nuova Zelanda e per questo motivo risulta favorita, sulla carta, per la qualificazione al turno successivo da capolista.