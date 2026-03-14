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Convocati Argentina Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori scelti, anche dalla Serie A
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QUANDO ARRIVA LA LISTA COMPLETA DELL'ARGENTINA?
Tutte le Nazionali qualiicate al Mondiale 2026 devono svelare la propria lista definitiva dei giocatori entro il 30 maggio.
Lionel Scaloni ct dell'Argentina Campione in carica, annuncerà i propri 26 calciatori nelle prossime settimane, con diversi nuovi volti rispetto al successo di quattro anni fa in Qatar.
Le rappresentative del Mondiale 2026 sono composte da 26 giocatori, a meno che all'ultimo momento la FIFA non decida di allargare il numero a 30 elementi, come si è vociferato qualche mese fa.
MONDIALE 2026, I PORTIERI CONVOCATI DALL'ARGENTINA
I possibili tre portieri, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Emiliano Martinez (Aston Villa)
- Rulli (Marsiglia)
- Walter Benitez (Crystal Palace)
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MONDIALE 2026, I DIFENSORI CONVOCATI DALL'ARGENTINA
I possibili difensori, lista definitiva a fine maggio 2026:
- Acuna (River Plate)
- Balerdi (Marsiglia)
- Foyth (Villarreal)
- Molina (Atletico Madrid)
- Montiel (River Plate)
- Otamendi (Benfica)
- Romero (Tottenham)
- Tagliafico (Lione)
MONDIALE 2026, I CENTROCAMPISTI CONVOCATI DALL'ARGENTINA
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- De Paul (Inter Miami)
- Enzo Fernandez (Chelsea)
- Lo Celso (Betis)
- Mac Allister (Liverpool)
- Nico Paz (Como)
- Palacios (Bayer Leverkusen)
- Paredes (Boca Juniors)
- Perrone (Como)
- Thiago Almada (Atletico Madrid)
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MONDIALE 2026, GLI ATTACCANTI CONVOCATI DALL'ARGENTINA
I possibili centrocampisti, lista definitiva a fine maggio 2026:
- José Manuel Lopez (Palmeiras)
- Julian Alvarez (Atletico Madrid)
- Lautaro Martinez (Inter)
- Messi (Inter Miami)
- Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid)
- Panichelli (Strasburgo)
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