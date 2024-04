L’Albania sarà una delle avversarie dell’Italia nel girone B: la squadra di Sylvinho sogna di essere la sorpresa del torneo.

Cenerentola, ma non troppo. L’Albania a giugno tornerà per la seconda volta a giocare la fase finale di un Europeo, presentandosi in Germania nel gruppo dell’Italia di Spalletti, oltre che di Spagna e Croazia.

Ls squadra di Sylvinho ha ottenuto la qualificazione al Campionato europeo UEFA vincendo il girone e replicando, dunque, l’impresa già ottenuta nel 2016. Il sogno è superare quello che è definito da tutti il girone più difficile dell’Europeo.