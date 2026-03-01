Contro la Roma un pareggio che vale platino: la Juventus resta in corsa per la Champions

Roma-Juventus era stata dipinta da tanti alla vigilia come uno snodo cruciale per la corsa che conduce a una qualificazione alla prossima Champions League, una partita che metteva in palio una posta pesantissima non solo per le due squadre impegnate in campo, ma anche per chi precede o insegue.
Una gara il cui esito avrebbe potuto consentire di accorciare la classifica nelle zone altissime o sgranare il gruppo e la sensazione è quella che il pareggio maturato possa avere avuto proprio il primo effetto.
È presto ovviamente per parlare di verdetti quando alla fine del campionato mancano ben undici turni, ma non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus sia riuscita a cogliere in extremis un punto di platino, dopo essere andata a un passo dal subire una sconfitta che avrebbe potuto compromettere il suo finale di stagione.