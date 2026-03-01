Goal.com
AS Roma v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Contro la Roma un pareggio che vale platino: la Juventus resta in corsa per la Champions

La Juventus pareggia contro la Roma ed evita una sconfitta che l’avrebbe allontanata dalle prime quattro posizioni: a -4 è ancora in corsa.

Roma-Juventus era stata dipinta da tanti alla vigilia come uno snodo cruciale per la corsa che conduce a una qualificazione alla prossima Champions League, una partita che metteva in palio una posta pesantissima non solo per le due squadre impegnate in campo, ma anche per chi precede o insegue.

Una gara il cui esito avrebbe potuto consentire di accorciare la classifica nelle zone altissime o sgranare il gruppo e la sensazione è quella che il pareggio maturato possa avere avuto proprio il primo effetto.

È presto ovviamente per parlare di verdetti quando alla fine del campionato mancano ben undici turni, ma non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus sia riuscita a cogliere in extremis un punto di platino, dopo essere andata a un passo dal subire una sconfitta che avrebbe potuto compromettere il suo finale di stagione.

  • AS Roma v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    INTERROTTA LA STRISCIA DI SCONFITTE

    Quello che sta vivendo la Juventus è certamente il momento più delicato di una stagione già di suo scandita da tanti alti e bassi.

    Il pareggio contro la Roma arriva a pochi giorni dall’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray e, per come è arrivato, sembra tanto una sorta di boccata d’ossigeno.

    Per l’ultimo successo dei bianconeri nel torneo bisogna tornare allo scorso 1° febbraio e al 4-1 sul campo del Parma, un successo che era servito per tenere il passo delle prime della classe e che era arrivato nell’ambito di un inizio di 2026 scandito da quattro successi, un pareggio e una sola sconfitta.

    Ebbene, da allora la Juventus ha messo in cascina solo due punti, ma almeno all’Olimpico è riuscita a riprendere il suo cammino dopo le battute d’arresto contro Inter e Como.

  • A -4 DALLA ZONA CHAMPIONS

    La Juventus si era presentata all’appuntamento dell’Olimpico da sesta forza del campionato e sarà questa la posizione che conserverà alla fine del ventisettesimo turno.

    La compagine bianconera è stata superata in classifica da un Como in serie positiva (due vittorie consecutive) e conserva due lunghezze di vantaggio sull’Atalanta, che viceversa ha interrotto il suo straordinario momento cadendo sul campo del Sassuolo.

    Ovviamente in casa Juve i calcoli però si faranno non guardando le squadre più vicine, ma quelle che occupano il terzo e quarto posto.

    Con l’Inter distante venti lunghezze e un Milan a +10, le rivali nel mirino non possono che essere il Napoli e proprio la Roma.

    La Juve è attualmente distante dalla zona Champions League di quattro punti, ovvero proprio quelli che la separano dai giallorossi. Andare a -7 avrebbe voluto dire dover risucchiare 0,64 punti a partita nei prossimi undici turni, qualcosa ovviamente di molto complicato.

  • PEGGIO DI UN ANNO FA

    In quella che doveva essere la stagione nella quale tornare a lottare per i massimi obiettivi e dunque anche per lo Scudetto, la Juventus non è sin qui riuscita a fare meglio dello scorso anno.

    Da questo punto di vista, il confronto con il campionato 2024-2025 parla chiaro: dopo la ventisettesima giornata, la Juventus aveva totalizzato 52 punti ed era quarta a sole tre lunghezze dall’Atalanta terza.

    Un bottino di punti frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte, che non bastò a Thiago Motta per tenere salda quella panchina che poi, anzi, gli venne sottratta a fine marzo, un paio di giornate più tardi.

    La Juve di questa stagione ha sin qui ottenuto cinque punti in meno, ha vinto un numero minore di partite (13), ne ha pareggiate meno (8) e ne ha perse il doppio (6).

    Normale dunque che, per agguantare quel pass che vale una qualificazione alla prossima Champions League, servirà un cambio di marcia: perdere la massima competizione continentale rappresenterebbe un duro colpo non solo sotto il profilo del prestigio.

  • FBL-ITA-SERIEA-ROMA-JUVENTUSAFP

    UN CALENDARIO FAVOREVOLE

    In prospettiva, la Juventus è attesa da un calendario non propriamente impossibile a marzo.

    La compagine bianconera ospiterà il Pisa, andrà a Udine per sfidare la Cremonese e poi tornerà a Torino per affrontare il Sassuolo, prima di iniziare aprile ancora in casa, dove arriverà il Genoa.

    Un cammino non in salita, prima di giocare contro Atalanta (in trasferta), Bologna e Milan prima di maggio.

    Le prossime partite potrebbero dunque risultare realmente fondamentali, ma non saranno ammessi molti errori.

