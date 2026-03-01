Contro la Roma un pareggio che vale platino: la Juventus resta in corsa per la Champions

Quello che sta vivendo la Juventus è certamente il momento più delicato di una stagione già di suo scandita da tanti alti e bassi.

Il pareggio contro la Roma arriva a pochi giorni dall’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray e, per come è arrivato, sembra tanto una sorta di boccata d’ossigeno.

Per l’ultimo successo dei bianconeri nel torneo bisogna tornare allo scorso 1° febbraio e al 4-1 sul campo del Parma, un successo che era servito per tenere il passo delle prime della classe e che era arrivato nell’ambito di un inizio di 2026 scandito da quattro successi, un pareggio e una sola sconfitta.

Ebbene, da allora la Juventus ha messo in cascina solo due punti, ma almeno all’Olimpico è riuscita a riprendere il suo cammino dopo le battute d’arresto contro Inter e Como.