Contro chi giocherà la Lazio in campionato prima e dopo gli ottavi di Europa League

La Lazio pronta a riprendere il cammino in Europa League: il calendario dei biancocelesti tra coppe e campionato.

Tanti impegni per la Lazio che è ancora dentro tutte le competizioni stagionali: dalla Coppa Italia, dove affronterà l'Inter fino all'Europa League e ovviamente il campionato, in cui i biancocelesti sono in lotta per il quarto posto.

La squadra di Marco Baroni si è "risparmiata" le due partite dei playoff europei arrivando davanti a tutti nella prima fase della competizione, qualificandosi quindi direttamente agli ottavi.

Nel prossimo turno la Lazio affronterà una tra Roma e Viktoria Plzen, con la gara di andata fuori casa e il ritorno davanti ai propri tifosi. Di seguito il calendario completo con le avversarie dei biancocelesti prima e dopo gli impegni europei.