Contestazione dei tifosi della Juventus fuori dall'Allianz Stadium: "Rispettate la nostra maglia"

La pazienza dei tifosi della Juventus era già arrivata al limite da diverso tempo. Ma dopo l'umiliante sconfitta in casa del Genoa si è conclusa definitivamente.
I sostenitori bianconeri lo hanno fatto capire in maniera lampante prima del posticipo delle 20.45 contro il Napoli, contestando aspramente la squadra di Spalletti.
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