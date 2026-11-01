Contestazione dei tifosi della Juventus fuori dall'Allianz Stadium: "Rispettate la nostra maglia"

Il clima, nella Torino bianconera, è dunque di tensione assoluta dopo il ko di Genova. Ed è anche per questo che il posticipo contro il Napoli diventa una partita da brividi.

La Juventus, che fin qui ha raggranellato appena 14 punti in 9 giornate, è costretta a vincere per rialzare la testa e ritrovare un briciolo di serenità. Ma anche e soprattutto per migliorare una classifica che, in questo momento, la vede al settimo posto proprio assieme al Napoli.

La squadra di Spalletti è lontanissima dal primo posto della Lazio: ha conquistato la metà dei punti dei biancocelesti. E in caso di ulteriore passo falso la panchina dell'allenatore toscano potrebbe essere davvero a rischio.