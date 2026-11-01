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Tifosi JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Contestazione dei tifosi della Juventus fuori dall'Allianz Stadium: "Rispettate la nostra maglia"

Serie A
Juventus
Juventus vs Napoli

Prima della partita contro il Napoli, un gruppo di sostenitori bianconeri ha contestato la squadra: "Ridateci la nostra Juventus".

Qualità Premium
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✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

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✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

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01 nov 2026

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La pazienza dei tifosi della Juventus era già arrivata al limite da diverso tempo. Ma dopo l'umiliante sconfitta in casa del Genoa si è conclusa definitivamente.

I sostenitori bianconeri lo hanno fatto capire in maniera lampante prima del posticipo delle 20.45 contro il Napoli, contestando aspramente la squadra di Spalletti.

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  • "RIDATECI LA NOSTRA JUVENTUS"

    A un paio d'ore dalla partita contro il Napoli, un gruppo di tifosi si è radunato all'esterno dell'Allianz Stadium in attesa dell'arrivo del pullman con i giocatori a bordo.

    Un lunghissimo striscione ha fatto da corredo alla contestazione, con un messaggio chiarissimo alla squadra in un avvio di stagione tribolatissimo:

    "125 anni di gloria, la nostra maglia è storia, ridateci la nostra Juventus".

  • "RISPETTATE LA NOSTRA MAGLIA"

    Lo striscione non è l'unico modo con cui i tifosi della Juventus presenti all'esterno dell'impianto hanno manifestato il proprio disappunto per quanto sta accadendo in campo.

    Diversi cori nei confronti della squadra sono stati intonati dai sostenitori. "Rispettate la nostra maglia" è uno di questi.

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  • UN POSTICIPO DA BRIVIDI

    Il clima, nella Torino bianconera, è dunque di tensione assoluta dopo il ko di Genova. Ed è anche per questo che il posticipo contro il Napoli diventa una partita da brividi.

    La Juventus, che fin qui ha raggranellato appena 14 punti in 9 giornate, è costretta a vincere per rialzare la testa e ritrovare un briciolo di serenità. Ma anche e soprattutto per migliorare una classifica che, in questo momento, la vede al settimo posto proprio assieme al Napoli.

    La squadra di Spalletti è lontanissima dal primo posto della Lazio: ha conquistato la metà dei punti dei biancocelesti. E in caso di ulteriore passo falso la panchina dell'allenatore toscano potrebbe essere davvero a rischio.

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