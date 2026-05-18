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Alessandro De Felice

Conte via da Napoli? Dal ritorno di Sarri e l'ipotesi Allegri a Italiano e Grosso: le alternative di De Laurentiis per la panchina

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Dopo la qualificazione in Champions crescono gli indizi sulla separazione tra Conte e il Napoli: De Laurentiis valuta già i possibili successori.

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Il Napoli ha centrato il ritorno in Champions League ma il futuro della panchina resta avvolto nell’incertezza.

Le parole pronunciate da Antonio Conte dopo la qualificazione europea hanno rafforzato la sensazione di una possibile separazione al termine del campionato, nonostante un contratto valido fino al 2027.

Il tecnico ha confermato di aver già affrontato il tema con Aurelio De Laurentiis: “Il presidente sa benissimo il mio pensiero da un mese”, ha dichiarato, spiegando che ogni decisione sarà comunicata soltanto dopo l’ultima gara stagionale.

La decisione sarebbe stata maturata da tempo e il confronto con il presidente sarebbe già avvenuto. L’ultima partita contro l’Udinese al Maradona dovrebbe chiarire definitivamente il destino della panchina azzurra.

  • COSA HA DETTO CONTE E GLI INDIZI SULL’ADDIO

    Il tono utilizzato da Conte nei ringraziamenti al club e alla città è apparso simile a quello di un commiato. Il tecnico ha ribadito la propria gratitudine verso Napoli e De Laurentiis, sottolineando il valore unico dell’esperienza vissuta:

    “Mi hanno sempre detto che quando vinci a Napoli è diverso, uno scudetto qui vale come dieci volte in un altro club”.

    Conte ha ricordato le difficoltà affrontate durante l’anno, dagli inserimenti dei numerosi nuovi acquisti agli infortuni che hanno limitato la squadra nelle varie competizioni.

    Secondo La Gazzetta dello Sport, il rapporto tra squadra e allenatore sarebbe arrivato ai minimi termini, anche a causa della metodologia particolarmente intensa del tecnico salentino.

    Rispetto all’estate scorsa, oggi manca il fattore emotivo che aveva convinto Conte a restare, tra entusiasmo per lo scudetto e promesse di investimenti mantenute dal club, a partire dall’arrivo di De Bruyne.


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  • LA STRATEGIA DI DE LAURENTIIS

    Conte ha anche lasciato intendere che per proseguire il progetto sarebbe necessario continuare a investire in maniera importante, ipotesi che andrebbe però contro la nuova linea societaria del Napoli, orientata alla riduzione del monte ingaggi e all’abbassamento dell’età media della rosa.

    De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno già lavorando per non farsi trovare impreparati in caso di separazione anticipata.

    Il rapporto personale tra presidente e allenatore dovrebbe consentire un’eventuale uscita senza tensioni o contenziosi.

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  • SARRI FAVORITO PER IL DOPO CONTE

    Il nome considerato in pole position per la successione è quello di Maurizio Sarri. Secondo La Gazzetta dello Sport è il profilo preferito dal Napoli e dalla città, oltre al forte legame creato durante la precedente esperienza in azzurro.

    La pista Sarri si è complicata per l’inserimento dell’Atalanta, interessata a ricostruire l’accoppiata con Cristiano Giuntoli.

    Inoltre, prima di un eventuale addio alla Lazio, andrebbe risolta la situazione contrattuale del tecnico, legato al club biancoceleste fino al 2028.

  • LA CLAMOROSA IPOTESI ALLEGRI

    Tra le alternative valutate dal Napoli resta viva anche la pista che porta a Massimiliano Allegri. A rilanciare la pista che porta al tecnico toscano sono La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport.

    In caso di separazione dal Milan, il profilo di Allegri potrebbe tornare in auge in casa Napoli, dopo la trattativa di un anno fa, nei giorni del presunto addio di Conte.

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  • LE ALTERNATIVE: ITALIANO E GORSSO

    Aurelio De Laurentiis continua a seguire anche la situazione Vincenzo Italiano. Secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis apprezza il tecnico sin dai tempi dello Spezia e lo ha accostato più volte alla panchina partenopea.

    Italiano ha ancora un anno di contratto con il Bologna, ma il suo futuro appare lontano dal club emiliano.

    Nella lista dei possibili successori compare anche Fabio Grosso. Quella dell’attuale tecnico del Sassuolo sarebbe una scommessa molto gradita al presidente, che apprezza il lavoro svolto dall’ex campione del mondo alla guida della squadra neroverde.

    Il Napoli sta preparando da tempo ogni possibile scenario, nella convinzione che l’avventura di Antonio Conte possa davvero essere arrivata ai titoli di coda.


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