Conte via da Napoli? Dal ritorno di Sarri e l'ipotesi Allegri a Italiano e Grosso: le alternative di De Laurentiis per la panchina

Il Napoli ha centrato il ritorno in Champions League ma il futuro della panchina resta avvolto nell’incertezza.

Le parole pronunciate da Antonio Conte dopo la qualificazione europea hanno rafforzato la sensazione di una possibile separazione al termine del campionato, nonostante un contratto valido fino al 2027.

Il tecnico ha confermato di aver già affrontato il tema con Aurelio De Laurentiis: “Il presidente sa benissimo il mio pensiero da un mese”, ha dichiarato, spiegando che ogni decisione sarà comunicata soltanto dopo l’ultima gara stagionale.

La decisione sarebbe stata maturata da tempo e il confronto con il presidente sarebbe già avvenuto. L’ultima partita contro l’Udinese al Maradona dovrebbe chiarire definitivamente il destino della panchina azzurra.