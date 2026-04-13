Conte tra il finale di stagione col Napoli e le voci sul futuro in Nazionale: cosa può succedere e chi arriverebbe al suo posto

Dopo il pareggio di Parma però Conte ha fatto una parziale retromarcia sulla sua presunta candidatura al ruolo di CT dell'Italia.

Intervistato da Radio Rai, infatti, il tecnico ha chiarito: "Io non ho dato disponibilità di niente, c'ho un altro anno di contratto col Napoli e poi parlerò, come ho sempre detto, a fine anno con il presidente. Interpretate bene le mie parole, perché se poi devono essere strumentalizzate allora poi significa che poi non parlo più. Ho un altro anno di contratto col Napoli!".

Anche al termine dello scorso campionato peraltro, nonostante la vittoria dello Scudetto, Conte sembrava ad un passo dal salutare ma alla fine l'incontro con De Laurentiis portò alla sua conferma sulla panchina del Napoli.

La situazione, insomma, resta apertissima sia in un senso che nell'altro. Molto dipenderà dai progetti della Federcalcio e dal faccia a faccia di fine stagione tra Conte e De Laurentiis, appunto.