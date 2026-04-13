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SSC Napoli v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Conte tra il finale di stagione col Napoli e le voci sul futuro in Nazionale: cosa può succedere e chi arriverebbe al suo posto

Serie A
Napoli

Il pareggio di Parma ha di fatto spento le residue speranze di rimonta Scudetto ma il posto in Champions sembra ormai blindato. Ecco perché nelle prossime settimane al Napoli si parlerà soprattutto del futuro di Conte.

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La stagione del Napoli si è di fatto conclusa col pareggio del 'Tardini' che ha fatto scivolare gli azzurri a -9 dall'Inter, poi vittoriosa in serata sul campo del Como.

Le residue speranze di una comunque difficilissima rimonta Scudetto sono svanite. Ma il posto nella prossima Champions League non sembra più in discussione.

Ecco perché nelle prossime settimane il tema più caldo in casa Napoli potrebbe diventare di nuovo il futuro di Antonio Conte.

  • CONTE PRIMO NOME PER LA NAZIONALE

    In attesa di capire chi vincerà la sfida per la presidenza della FIGC tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, senza escludere del tutto la comparsa di un terzo incomodo, sembra che il nome di Antonio Conte sia quello più caldo per la panchina della Nazionale.

    Anche perché lo stesso tecnico salentino si era messo tra i candidati dopo le dimissioni di Gattuso: "I media ora devono scrivere, ed è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri. I motivi? Conte lo metterei per tanti motivi. In Nazionale ci sono già stato e conosco l'ambiente; mi lusinga, perché rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bello".

    Conte peraltro ha già guidato l'Italia dal 2014 al 2016 portando gli Azzurri fino ai quarti di finale degli Europei, quando vennero eliminati dalla Germania solo ai calci di rigore. Il tutto con una rosa di certo non qualitativamente superiore a quella attuale.


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  • IL CONTRATTO COL NAPOLI

    Dopo il pareggio di Parma però Conte ha fatto una parziale retromarcia sulla sua presunta candidatura al ruolo di CT dell'Italia.

    Intervistato da Radio Rai, infatti, il tecnico ha chiarito: "Io non ho dato disponibilità di niente, c'ho un altro anno di contratto col Napoli e poi parlerò, come ho sempre detto, a fine anno con il presidente. Interpretate bene le mie parole, perché se poi devono essere strumentalizzate allora poi significa che poi non parlo più. Ho un altro anno di contratto col Napoli!".

    Anche al termine dello scorso campionato peraltro, nonostante la vittoria dello Scudetto, Conte sembrava ad un passo dal salutare ma alla fine l'incontro con De Laurentiis portò alla sua conferma sulla panchina del Napoli.

    La situazione, insomma, resta apertissima sia in un senso che nell'altro. Molto dipenderà dai progetti della Federcalcio e dal faccia a faccia di fine stagione tra Conte e De Laurentiis, appunto.

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  • COSA HA DETTO DE LAURENTIIS SU CONTE IN NAZIONALE

    Qualche giorno fa Aurelio De Laurentiis ha pubblicamente parlato della possibilità di perdere Conte per lasciarlo alla Nazionale.

    "Se me lo chiedesse Antonio, lo lascerei andare senz'altro. Ma visto che è un uomo intelligente, finché non esiste un interlocutore serio - e fino ad ora non ce ne sono stati - credo che non si immagini a capo di qualcosa così disorganizzato" aveva dichiarato il presidente del Napoli da Los Angeles.

    La possibile elezione di Giovanni Malagò, profilo da sempre gradito proprio a De Laurentiis per la poltrona di presidente della FIGC, potrebbe facilitare il passaggio di Conte dall'azzurro del Napoli a quello della Nazionale.

  • MA CHI ARRIVEREBBE AL POSTO DI CONTE AL NAPOLI?

    Resta ovviamente da sciogliere il nodo relativo al possibile sostituto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

    De Laurentiis, nel caso in cui l'attuale tecnico tornasse davvero a Coverciano, potrebbe puntare su un tecnico più giovane e dalle idee innovative.

    Il presidente del Napoli ad esempio apprezza da sempre Vincenzo Italiano, che dopo gli anni di Bologna sembra pronto al grande salto. Ma i possibili nomi per la panchina partenopea sono tanti: da Thiago Motta a Fabio Grosso fino a Enzo Maresca.

    Prima però bisognerà capire quale sarà il futuro di Antonio Conte: ancora azzurro Napoli o di nuovo azzurro Italia?


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