Conte torna allo Stadium da avversario: nella scorsa stagione i fischi si trasformarono in applausi

Se la sua ‘giornata particolare’ era iniziata con i fischi, poi si è conclusa con la riconoscenza di quelli che per tanti anni sono stati i suoi tifosi.

Dopo il triplice fischio finale, mentre si dirigeva verso il settore ospiti, Conte ha ricevuto solo applausi dai sostenitori bianconeri.

Applausi ai quali ha risposto battendo le mani e facendo un giro di campo.

“Per me si è trattato di una grande emozione, ringraziare i tifosi era il minimo che potessi fare. Abbiamo condiviso sedici anni insieme, tredici da calciatore e tre da allenatore. Per me sarà sempre una grandissima emozione e questo nessuno me lo potrà togliere”.