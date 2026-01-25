Conte torna allo Stadium da avversario: nella scorsa stagione i fischi si trasformarono in applausi

Ad attirare su di loro l’attenzione maggiore saranno inevitabilmente i giocatori che scenderanno in campo, ma non ci sono dubbi sul fatto che tra i protagonisti più attesi di Juventus-Napoli ci sarà anche Antonio Conte.
Non potrebbe essere altrimenti, visto che della compagine bianconera è stato non solo bandiera in campo, ma anche l’allenatore che ha dato il via alla storica striscia dei nove Scudetti vinti consecutivamente.
Un vero e proprio pezzo di storia della Juventus che si presenterà allo Stadium da avversario e voglioso di far suoi quei punti che potrebbero risultare fondamentali nella corsa che conduce allo Scudetto.
Ancora una volta cercherà di fermare quella che è stata per sedici anni la sua Signora e c’è dunque attesa nel vedere quale tipo di accoglienza gli verrà riservata.