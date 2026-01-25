Pubblicità
Leonardo Gualano

Conte torna allo Stadium da avversario: nella scorsa stagione i fischi si trasformarono in applausi

Antonio Conte tornerà allo Stadium per affrontare la ‘sua’ Juventus: nella scorsa stagione prima i fischi, poi il giro di campo.

Ad attirare su di loro l’attenzione maggiore saranno inevitabilmente i giocatori che scenderanno in campo, ma non ci sono dubbi sul fatto che tra i protagonisti più attesi di Juventus-Napoli ci sarà anche Antonio Conte.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che della compagine bianconera è stato non solo bandiera in campo, ma anche l’allenatore che ha dato il via alla storica striscia dei nove Scudetti vinti consecutivamente.

Un vero e proprio pezzo di storia della Juventus che si presenterà allo Stadium da avversario e voglioso di far suoi quei punti che potrebbero risultare fondamentali nella corsa che conduce allo Scudetto.

Ancora una volta cercherà di fermare quella che è stata per sedici anni la sua Signora e c’è dunque attesa nel vedere quale tipo di accoglienza gli verrà riservata.

  • NEL 2024 LA PRIMA ALLO STADIUM CON I TIFOSI

    Antonio Conte è già stato allo Stadium da ex, ma nei primi tre precedenti lo ha fatto in un impianto vuoto.

    Nei primi tre precedenti, quando sedeva sulla panchina dell’Inter, l’emergenza Covid aveva imposto la necessità di giocare le partite a porte chiuse.

    Solo nel settembre del 2024 ha avuto dunque modo di sperimentare l’accoglienza dei tifosi bianconeri e di vivere un’emozione per lui in qualche modo tutta nuova.

    PRIMA I FISCHI E POI GLI APPLAUSI

    In quella occasione si giocava una partita valida per il quinto turno di campionato che poi si sarebbe chiusa sullo 0-0; in un primo momento, ad Antonio Conte ci sono stati soprattutto fischi.

    È accaduto al momento della lettura delle formazioni, quando, al momento del suo nome, coloro che erano presenti sugli spalti hanno deciso di non riservargli la migliore delle accoglienze.

    Per lui fischi sonori che poi si sono pian piano trasformati in applausi quando la gara è iniziata.

    IL GIRO DI CAMPO FINALE

    Se la sua ‘giornata particolare’ era iniziata con i fischi, poi si è conclusa con la riconoscenza di quelli che per tanti anni sono stati i suoi tifosi.

    Dopo il triplice fischio finale, mentre si dirigeva verso il settore ospiti, Conte ha ricevuto solo applausi dai sostenitori bianconeri.

    Applausi ai quali ha risposto battendo le mani e facendo un giro di campo.

    “Per me si è trattato di una grande emozione, ringraziare i tifosi era il minimo che potessi fare. Abbiamo condiviso sedici anni insieme, tredici da calciatore e tre da allenatore. Per me sarà sempre una grandissima emozione e questo nessuno me lo potrà togliere”.

  • L’ACCOGLIENZA PER SPALLETTI AL MARADONA

    Se questa volta toccherà ad Antonio Conte ritrovare quelli che per anni sono stati i suoi sostenitori, nella partita di andata è toccato ovviamente a Luciano Spalletti ritrovare i tifosi del Napoli.

    Lo ha fatto da allenatore della Juve e dopo aver lasciato in eredità la splendida cavalcata che ha condotto alla conquista dello storico terzo Scudetto.

    Al momento della lettura delle formazioni c’è chi ha fischiato (la maggioranza) e chi ha applaudito Spalletti (al momento dell’arrivo del pullman bianconero erano stati solo fischi e cori), mentre a Conte, dal settore occupato dai tifosi della Juventus, sono stati riservati solo fischi, probabilmente figli anche di quelle voci che in estate volevano un suo ritorno a Torino che poi non si è concretizzato.

