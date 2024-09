Conte sorprende e cambia modulo al Napoli: le novità per la sfida alla Juventus

Nonostante le tre vittorie consecutive, Conte cambia il Napoli. Azzurri in campo a Torino contro la Juve con un nuovo modulo: si passa al 4-3-2-1.

Squadra che vince, si cambia. O almeno Antonio Conte la pensa così.

All’indomani del successo per 4-0 contro il Cagliari che ha permesso al suo Napoli di rimanere almeno per una notte in vetta alla classifica – in attesa di conoscere il risultato dell’Udinese, che in caso di vittoria contro il Parma sarebbe prima da sola –, l’allenatore azzurro pensa a un cambio di modulo.

Come riportato da ‘Repubblica’, in occasione della sfida contro la Juventus di sabato prossimo a Torino, Antonio Conte potrebbe presentare il suo Napoli con un nuovo abito tattico.