Conte si riavvicina al Napoli, il contratto di Tudor: chi sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione? Le opzioni

I bianconeri non mollano il sogno di riportare a Torino il tecnico vincitore dell'ultimo Scudetto, ma per Tudor potrebbe profilarsi una grande chance.

Quello sul punto di scatenarsi è un autentico valzer di panchine che riguarda le squadre che occupano la parte alte della classifica dell'ultimo campionato di Serie A.

Tra queste c'è ovviamente la Juventus che, dopo aver centrato il quarto posto Champions all'ultima giornata in casa del Venezia, si appresta a partecipare anche al Mondiale per Club, che vedrà debuttare i bianconeri il prossimo 19 giugno.

In panchina, negli States, ci sarà Igor Tudor, ovvero colui che è riuscito a rimettere in carreggiata la Juventus guidandola verso l'obiettivo. Ma dopo il Mondiale cosa succederà? Ci sarà ancora il tecnico croato in panchina o sono previsti nuovi ribaltoni? Andiamo a scoprire chi potrebbe essere l'allenatore della Juventus nella stagione.