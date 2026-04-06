Conte si candida per la Nazionale: "Fossi nel presidente mi prenderei in considerazione"

Nel corso della conferenza stampa post partita, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha risposto così a una domanda sul suo possibile ritorno in Nazionale: "Non dimentichiamoci che negli ultimi tre mesi dell'anno scorso si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve. I media ora devono scrivere, ed è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri. I motivi? Conte lo metterei per tanti motivi. In Nazionale ci sono già stato e conosco l'ambiente; mi lusinga, perché rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bello. Io ho un altro anno di contratto e a fine stagione mi incontrerò con il presidente. Mi dispiace che, se avessimo raggiunto la qualificazione al Mondiale, magari ai rigori, si sarebbe parlato di grande impresa e grande calcio. Purtroppo contano i risultati, ma dopo l'esclusione da tre Mondiali bisogna fare qualcosa di serio. Quando sono stato ct si è parlato tanto ma ho trovato poco aiuto anche da parte delle squadre. ora è tutto un disastro, ma anche in queste situazioni c'è sempre qualcosa da salvare. Tutti abbiamo a cuore la Nazionale, qualcosa dovrà essere fatto".



