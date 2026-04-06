Un gol di Politano potrebbe aver fatto definitivamente fuori il Milan dalla corsa scudetto. Il Napoli ha vinto 1-0 al Maradona contro la squadra di Massimiliano Allegri, decisivo il goal dell'ex interista entrato a un quarto d'ora dalla fine al posto di Spinazzola e una manciata di minuti dopo si è fatto trovare pronto in area avversaria calciando di destro al volo il pallone che ha deciso il match. Con questi tre punti la squadra di Antonio Conte scavalca il Milan salendo a +2 sui rossoneri e a -7 dall'Inter capolista che ieri ha fatto cinque goal alla Roma.
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Conte si candida per la Nazionale: "Fossi nel presidente mi prenderei in considerazione"
IL MESSAGGIO DI CONTE
Nel corso della conferenza stampa post partita, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha risposto così a una domanda sul suo possibile ritorno in Nazionale: "Non dimentichiamoci che negli ultimi tre mesi dell'anno scorso si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve. I media ora devono scrivere, ed è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri. I motivi? Conte lo metterei per tanti motivi. In Nazionale ci sono già stato e conosco l'ambiente; mi lusinga, perché rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bello. Io ho un altro anno di contratto e a fine stagione mi incontrerò con il presidente. Mi dispiace che, se avessimo raggiunto la qualificazione al Mondiale, magari ai rigori, si sarebbe parlato di grande impresa e grande calcio. Purtroppo contano i risultati, ma dopo l'esclusione da tre Mondiali bisogna fare qualcosa di serio. Quando sono stato ct si è parlato tanto ma ho trovato poco aiuto anche da parte delle squadre. ora è tutto un disastro, ma anche in queste situazioni c'è sempre qualcosa da salvare. Tutti abbiamo a cuore la Nazionale, qualcosa dovrà essere fatto".
GLI ALTRI CANDIDATI
Effettivamente Antonio Conte è uno dei possibili candidati alla panchina dell'Italia per il dopo Gattuso. Oltre all'allenatore del Napoli, nelle ultime settimane al ruolo di nuovo ct azzurro è stato accostato anche il nome di Daniele De Rossi - attualmente allenatore del Genoa - che era già stata un'idea prima di prendere Gattuso così come lo era stato Stefano Pioli, fermo dopo l'esonero dalla Fiorentina a novembre scorso. L'altro possibile ritorno è quello di Roberto Mancini che oggi è sulla panchina dell'Al-Sadd in Qatar, poi c'è una suggestione che porta a Simone Inzaghi che però ha detto di essere felice all'Al-Hilal in Arabia Saudita.
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