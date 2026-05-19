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Antonio Conte NapoliGetty Images
Alessandro De Felice

Conte prepara l'addio al Napoli: dalla frase sul “ristorante da 100 euro” alla Juventus fino alla rottura con l’Inter, tutti i divorzi polemici della sua carriera

Serie A
Napoli

Dopo scudetti e trofei, il tecnico salentino prepara un nuovo addio: dai veleni con la Juve allo strappo con l’Inter, tutti i precedenti.

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Antonio Conte e gli addii controversi, un binomio che attraversa tutta la carriera del tecnico salentino.

Da Arezzo al Bari, dall’Atalanta alla Juventus, fino all’Inter e ora al Napoli, le separazioni dell’allenatore sono state spesso accompagnate da sfoghi pubblici, accuse di scarsa tutela, divergenze progettuali e frizioni con società, tifosi o dirigenti.

Anche l’esperienza napoletana, culminata con uno Scudetto, una Supercoppa italiana e il (probabile) secondo posto, sembra avviata verso l’epilogo.

Conte avrebbe già comunicato ad Aurelio De Laurentiis la propria intenzione di lasciare il club, aprendo di fatto il dossier sulla successione.

  • NAPOLI, IL CICLO VINCENTE E LA SEPARAZIONE ANNUNCIATA

    Secondo quanto filtrato dall’ambiente partenopeo, il rapporto tra Conte e De Laurentiis sarebbe arrivato a un punto di svolta già ad aprile, quando i due avrebbero affrontato direttamente il tema del futuro.

    Dopo le dichiarazioni dell’allenatore sulla Nazionale - “se fossi il presidente Federale mi prenderei in considerazione” - il presidente azzurro avrebbe chiesto chiarezza al tecnico per non farsi trovare impreparato.

    Il biennio di Conte a Napoli si chiude con risultati importanti: il quarto scudetto della storia azzurra, la Supercoppa vinta a Riad nel periodo di maggiore emergenza tecnica e il secondo posto che vale la qualificazione in Champions League.

    Tra allenatore e società sarebbero emerse differenze profonde sulla struttura del club, sulla necessità di un centro sportivo moderno, sulla comunicazione, sullo staff medico e sulle strategie di mercato.

    De Laurentiis avrebbe comunque sostenuto economicamente il progetto Conte con investimenti complessivi per 378 milioni di euro in due estati, accompagnati dalle cessioni di Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone.

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  • DALL’AREZZO AL BARI, I PRIMI STRAPPI

    I primi segnali del carattere spigoloso di Conte emergono già ad Arezzo nel 2007. Alla sua prima esperienza in panchina, in una stagione complicata dalla penalizzazione post Calciopoli, il tecnico viene esonerato e sostituito da Maurizio Sarri.

    Richiamato successivamente, sfiora la salvezza ma a fine stagione attacca apertamente Ermanno Pieroni, consulente esterno del club, accusandolo di aver tradito la sua fiducia.

    Nel 2009 arriva la promozione in Serie A con il Bari, ma il rapporto con la società si rompe immediatamente. Dopo aver firmato il rinnovo il 2 giugno, Conte si dimette appena tre settimane più tardi: “La società sapeva cosa volesse dire sposare il mio progetto e le mie idee. Conte è questo. Venuta meno la fiducia”.


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  • ATALANTA E SIENA, SCONTRI CON AMBIENTI E TIFOSI

    L’esperienza all’Atalanta dura appena tre mesi. Arrivato nel settembre 2009, Conte paga i risultati negativi e un rapporto mai decollato con tifosi e società. Nell’autobiografia di Cristiano Doni, l’ex capitano nerazzurro racconta che il tecnico non si sarebbe mai sentito tutelato dal club.

    Anche a Siena, nonostante la promozione in Serie A, il clima si surriscalda. Prima della trasferta di Modena del febbraio 2011, Conte attacca frontalmente giornalisti e parte della tifoseria: “Pseudo intenditori che sparano stronzate” e “gufi” invitati a restare a casa e a non salire “su quel ca..o di carro” in caso di promozione.


  • JUVENTUS, “IL RISTORANTE DA 100 EURO” E L’ADDIO SHOCK

    L’addio più clamoroso arriva nell’estate 2014 dopo tre scudetti consecutivi con la Juventus.

    Conte lascia il club a ritiro già iniziato. La frase pronunciata durante i festeggiamenti per il titolo resta una delle più celebri della sua carriera: “Non si va in un ristorante da 100 euro pensando di pagarne 10”.

    Il tecnico chiedeva investimenti maggiori per competere in Europa. Lo sfogo porta alla risoluzione improvvisa del contratto e chiude il primo ciclo vincente della Juventus moderna.


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  • NAZIONALE E CHELSEA, LA QUESTIONE DELLA PROTEZIONE

    Da commissario tecnico dell’Italia, Conte guida gli azzurri fino ai quarti di finale dell’Europeo 2016, uscendo ai rigori contro la Germania.

    Dopo quella partita, però, lamenta pubblicamente la mancanza di sostegno da parte della Federazione: “Non ho visto nessuno al mio fianco, non mi sono mai sentito appoggiato da nessuno”.

    Nel 2016 passa al Chelsea e vince subito la Premier League, riportando i Blues al titolo dopo il decimo posto dell’anno precedente.

    Ma già nella seconda stagione emergono tensioni sul mercato e sulla gestione della rosa. “Con questo organico non sarà semplice arrivare in Champions”.

    Nel luglio 2018 il Chelsea lo esonera per giusta causa contestandogli alcuni comportamenti, tra cui la gestione del caso Diego Costa. Conte vincerà successivamente la causa davanti alla giustizia inglese.


  • INTER, DALLO SCUDETTO ALLA ROTTURA CON SUNING

    Anche all’Inter il rapporto si incrina nonostante il trionfo finale. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, Conte punta il dito contro la costruzione della rosa: “Sono stati fatti errori importanti, non possiamo fare campionato e Champions in queste condizioni”.

    A fine stagione, pur dopo lo scudetto 2020/21, l’allenatore torna a parlare di “scarsa protezione” e di differenze di visione con il club.

    Dopo la finale di Europa League persa, lo sfogo diventa ancora più netto: “Abbiamo visioni diverse, ho dovuto sacrificare anche tempo per la mia famiglia: non voglio fare un altro anno così”.

    Il confronto di Villa Bellini porta inizialmente alla conferma, ma i tagli economici imposti da Suning e il ridimensionamento del progetto convincono Conte a lasciare Milano con una ricca buonuscita.

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  • TOTTENHAM, L’ULTIMO SFOGO INGLESE

    L’esperienza al Tottenham segue lo stesso copione. Dopo il pareggio per 3-3 contro il Southampton, Conte esplode pubblicamente: “Abbiamo dimostrato di non essere una squadra, ho visto giocatori egoisti che non ci mettono il cuore”.

    Poi aggiunge: “Finora ho provato a nascondere la situazione, ma adesso basta”.

    Poche settimane dopo arriva la separazione dagli Spurs, ultimo capitolo di una lunga serie di addii segnati da tensioni, polemiche e dichiarazioni destinate a lasciare il segno.

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