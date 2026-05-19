Conte prepara l'addio al Napoli: dalla frase sul “ristorante da 100 euro” alla Juventus fino alla rottura con l’Inter, tutti i divorzi polemici della sua carriera

Secondo quanto filtrato dall’ambiente partenopeo, il rapporto tra Conte e De Laurentiis sarebbe arrivato a un punto di svolta già ad aprile, quando i due avrebbero affrontato direttamente il tema del futuro.

Dopo le dichiarazioni dell’allenatore sulla Nazionale - “se fossi il presidente Federale mi prenderei in considerazione” - il presidente azzurro avrebbe chiesto chiarezza al tecnico per non farsi trovare impreparato.

Il biennio di Conte a Napoli si chiude con risultati importanti: il quarto scudetto della storia azzurra, la Supercoppa vinta a Riad nel periodo di maggiore emergenza tecnica e il secondo posto che vale la qualificazione in Champions League.

Tra allenatore e società sarebbero emerse differenze profonde sulla struttura del club, sulla necessità di un centro sportivo moderno, sulla comunicazione, sullo staff medico e sulle strategie di mercato.

De Laurentiis avrebbe comunque sostenuto economicamente il progetto Conte con investimenti complessivi per 378 milioni di euro in due estati, accompagnati dalle cessioni di Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone.