Conte prepara l'addio al Napoli: dalla frase sul “ristorante da 100 euro” alla Juventus fino alla rottura con l’Inter, tutti i divorzi polemici della sua carriera

Antonio Conte e gli addii controversi, un binomio che attraversa tutta la carriera del tecnico salentino.
Da Arezzo al Bari, dall’Atalanta alla Juventus, fino all’Inter e ora al Napoli, le separazioni dell’allenatore sono state spesso accompagnate da sfoghi pubblici, accuse di scarsa tutela, divergenze progettuali e frizioni con società, tifosi o dirigenti.
Anche l’esperienza napoletana, culminata con uno Scudetto, una Supercoppa italiana e il (probabile) secondo posto, sembra avviata verso l’epilogo.
Conte avrebbe già comunicato ad Aurelio De Laurentiis la propria intenzione di lasciare il club, aprendo di fatto il dossier sulla successione.