Conte-Napoli, parole d'addio? "De Laurentiis conosce il mio pensiero, gli sarò grato a prescindere da cosa accadrà l'anno prossimo" Serie A Napoli Pisa vs Napoli

Antonio Conte, dopo il tris di Pisa e la qualificazione Champions, lascia intravedere un futuro lontano da Napoli: "Il presidente conosce il mio pensiero da un mese, gli sarò grato a prescindere. Mi ha dato la possibilità di vivere e festeggiare in un ambiente come questo".

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