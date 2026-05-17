Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Antonio Conte Pisa Napoli 17052026Getty Images
Claudio D'Amato

Conte-Napoli, parole d'addio? "De Laurentiis conosce il mio pensiero, gli sarò grato a prescindere da cosa accadrà l'anno prossimo"

Serie A
Napoli
Pisa vs Napoli

Antonio Conte, dopo il tris di Pisa e la qualificazione Champions, lascia intravedere un futuro lontano da Napoli: "Il presidente conosce il mio pensiero da un mese, gli sarò grato a prescindere. Mi ha dato la possibilità di vivere e festeggiare in un ambiente come questo".

Pubblicità

Antonio Conte, dopo il tris di Pisa e la qualificazione Champions, in conferenza stampa lascia intravedere un futuro lontano da Napoli: "Il presidente conosce il mio pensiero da un mese, gli sarò sempre grato a prescindere. Mi ha dato la possibilità di vivere e festeggiare in un ambiente come questo".

A breve il servizio completo.


Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Udinese crest
Udinese
UDI