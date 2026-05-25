Conte lascia il Napoli e spiega i motivi dell'addio dopo due anni: dal "veleno" ai "falliti", le dure accuse in conferenza stampa

L'ufficialità è arrivata subito dopo il fischio finale dell'ultima giornata di campionato. Antonio Conte lascia la panchina del Napoli.
Il tecnico in realtà aveva maturato questa decisione ormai da parecchio tempo. E come confessato in conferenza stampa già dopo la sconfitta di Bologna aveva iniziato a maturare la convinzione di dover chiudere la sua esperienza in azzurro.
A spiegare i motivi che lo hanno portato all'addio dopo due stagioni e altrettanti trofei, è stato lo stesso Conte muovendo pesanti accuse nei confronti dell'ambiente napoletano che secondo l'allenatore non sarebbe in grado di compattarsi.
Conte insomma non ha digerito alcune critiche, ritenute eccessive e non costruttive. Da qui la decisione irrevocabile di lasciare un anno prima rispetto alla scadenza naturale del contratto.