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Conte addio Napoli HDGOAL
Lelio Donato

Conte lascia il Napoli e spiega i motivi dell'addio dopo due anni: dal "veleno" ai "falliti", le dure accuse in conferenza stampa

Serie A
Napoli

Il tecnico si presenta in sala stampa dopo Napoli-Udinese insieme al presidente De Laurentiis e spiega i motivi del suo addio dopo due stagioni. Conte muove pesanti accuse all'ambiente che spargerebbe veleno. E si prende una colpa.

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L'ufficialità è arrivata subito dopo il fischio finale dell'ultima giornata di campionato. Antonio Conte lascia la panchina del Napoli.

Il tecnico in realtà aveva maturato questa decisione ormai da parecchio tempo. E come confessato in conferenza stampa già dopo la sconfitta di Bologna aveva iniziato a maturare la convinzione di dover chiudere la sua esperienza in azzurro.

A spiegare i motivi che lo hanno portato all'addio dopo due stagioni e altrettanti trofei, è stato lo stesso Conte muovendo pesanti accuse nei confronti dell'ambiente napoletano che secondo l'allenatore non sarebbe in grado di compattarsi.

Conte insomma non ha digerito alcune critiche, ritenute eccessive e non costruttive. Da qui la decisione irrevocabile di lasciare un anno prima rispetto alla scadenza naturale del contratto.

  • QUANDO HA DECISO DI LASCIARE

    "Io un mese fa ho chiamato i presidente, ho detto Aurelio in virtù dell'amicizia che abbiamo ho avvertito che qui il mio percorso sta per terminare. Non avevo voluto sapere niente, né i programmi. Ringrazio il presidente perché mi ha consentito di conoscere e vivere Napoli nel profondo e il tifoso mi ha capito" ha confessato Conte in conferenza stampa.

    Il tecnico ha spiegato anche la pausa che si era preso dopo la sconfitta di Bologna: "Quello che ho avvertito è delle situazioni che non mi piacevano e anche lì ci vogliono le p**le per dirle le cose. Io di fare campionati anonimi non l'ho mai fatto e mai lo farò. Ero pronto anche a farmi da parte, sicuramente qualche acquisto non è entrato in sintonia col vecchio gruppo e si erano create delle dinamiche molto difficili che era giusto denunciare. Ho avuto la fortuna di incontrare un gruppo con cui ci siamo parlati in modo chiaro, ci siamo chiariti, dicendoci che dovevamo remare sulla stessa barca col vento contro e siamo ripartiti".

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  • VELENO E FALLITI CONTRO IL NAPOLI

    Ma perché Conte ha deciso di lasciare la panchina del Napoli?

    "Non sono riuscito a portare compattezza e se non riesci a farlo diventa difficile combattere. Ho visto tanto veleno, zizzania.Quelli che spargono veleno sono dei falliti, Napoli non ha bisogno dei falliti. Queste persone dovrebbero allontanarsi perché sono negative. Io ho capito che l'ambiente, che per me era fondamentale compattare, non era possibile farlo. Quando te ne rendi conto, c'è da parte mia la soddisfazione e l'onore di aver allenato il Napoli" ha spiegato Conte.

    Chiaro il riferimento alle tante critiche ricevute soprattutto all'inizio della stagione ed evidentemente non digerite dal tecnico dopo lo Scudetto conquistato solo pochi mesi prima.

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  • AMBIZIONI TROPPO ALTE

    Il bilancio di Conte dopo il biennio a Napoli resta comunque positivo: "Accettando di venire pensavo di accettare una situazione dove me la sarei potuta godere a livello di risultato e invece mi sono reso conto fin da subito che comunque la mia persona sposta. Sposta le ambizioni, sposta i parametri, le aspettative. Io sono arrivato dopo un decimo posto e si è iniziato a dire che dovevamo vincere lo scudetto perché non giocavamo le coppe. Abbiamo vinto lo Scudetto e quest’anno c’era la pressione di vincere la Champions… Pensavo di potermela godere di più, invece in questi casi devi sopravvivere.Solo in un modo sopravvivi, vincendo o portando la squadra a livelli alti. L’ho fatto per due anni, mi ha tolto tante energie. Sono contento di quello fatto tutti insieme, si è fatto qualcosa di importante e storico come ai tempi di Maradona".

  • IL FUTURO DEL NAPOLI E DI CONTE

    E ora cosa succede?

    Antonio Conte non si è sbilanciato sul suo futuro ma ha fatto chiarezza almeno per quanto riguarda il possibile ritorno alla guida della Nazionale: "Si parla di chiacchiere, punto e basta. Io ricordo benissimo cosa ho detto sulla Nazionale. Ho detto che se fossi il presidente della FIGC tra i candidati sicuramente ci metterei Conte, anche perché l'ho già fatto quel mestiere. Ancora manca il presidente federale, si è fatto anche il nome di Guardiola. Ma è pronta la FIGC ad avere un top allenatore? Significa avere onere e onori. In questo momento c'è niente, non so se ci sarà in futuro. Se la Nazionale vuole togliersi dalle problematiche... Il mio consiglio è di prendere Guardiola, ma ci sono i fondi per farlo? Sono il primo a dire prendiamo lui.Non ho niente. Tutte le panchine sono riempite, non è questa la questione. Toglietevelo dalla testa, posso stare a riposarmi e vengo a trovare Aurelio a Los Angeles".

    Nessuna scelta è stata fatta anche sul successore di Conte al Napoli anche perché De Laurentiis aspettava l'esito dell'ultima giornata: "Lei deve sapere che questa sera (domenica) alle 20.45 scatta il gong di vedere gli altri cosa fanno perché anche gli altri si vedrà. A mischiare le carte siamo in parecchi e poiché uno non sempre la fa da padrone, bisogna avere il rispetto di aspettare. Noi abbiamo una squadra forte che per un tipo di gioco contiano avevano dei limiti, forse con un altro allenatore potrebbero andare benissimo".

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