Conte lascia il Napoli e spiega i motivi dell'addio dopo due anni: dal "veleno" ai "falliti", le dure accuse in conferenza stampa

"Io un mese fa ho chiamato i presidente, ho detto Aurelio in virtù dell'amicizia che abbiamo ho avvertito che qui il mio percorso sta per terminare. Non avevo voluto sapere niente, né i programmi. Ringrazio il presidente perché mi ha consentito di conoscere e vivere Napoli nel profondo e il tifoso mi ha capito" ha confessato Conte in conferenza stampa.

Il tecnico ha spiegato anche la pausa che si era preso dopo la sconfitta di Bologna: "Quello che ho avvertito è delle situazioni che non mi piacevano e anche lì ci vogliono le p**le per dirle le cose. Io di fare campionati anonimi non l'ho mai fatto e mai lo farò. Ero pronto anche a farmi da parte, sicuramente qualche acquisto non è entrato in sintonia col vecchio gruppo e si erano create delle dinamiche molto difficili che era giusto denunciare. Ho avuto la fortuna di incontrare un gruppo con cui ci siamo parlati in modo chiaro, ci siamo chiariti, dicendoci che dovevamo remare sulla stessa barca col vento contro e siamo ripartiti".